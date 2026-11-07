பெண்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம்: உ.பி., பாஜ அரசு திட்டம்
பெண்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம்: உ.பி., பாஜ அரசு திட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 07, 2026 10:18 PM
லக்னோ: 'உத்தர பிரதேசத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு 40 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கப்படும்' என, சமாஜ்வாதி கட்சி அறிவித்துள்ள நிலையில், அதை முறியடிக்கும் வகையில் பெண்களுக்கு தலா 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி திட்டத்தை அமல்படுத்த ஆளும் பாஜ அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
உத்தரபிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பாஜ அரசு அமைந்துள்ளது. இங்கு, அடுத்த சில மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
தேர்தல் பிரசாரத்தை முன்னெடுத்துள்ள சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவரும், உ.பி., முன்னாள் முதல்வருமான அகிலேஷ் யாதவ், 'தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தால், தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு, 'ஸ்திரீ சம்மான் சம்ருதி யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் 40 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும்' என, வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், பெண்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தை மேற்கொள்ள ஆளும் பாஜ அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, சமீபத்தில் லக்னோவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், 'மத்திய அரசின் உதவியுடன் உ.பி., பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்திற்காக ஒரு கவர்ச்சிகரமான நிதியுதவி திட்டத்தை மாநில அரசு மேற்கொள்ள இருக்கிறது' என கூறினார்.
இருப்பினும், அது எந்தவகையிலான திட்டம் என்பது குறித்து அவர் தெளிவுப்படுத்தவில்லை. இது குறித்து நிதித்துறையைச் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பெண்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளது. முதல்வரே இந்த திட்டத்தில் நேரடி கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் அதன் நிதிச்சுமை குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், இதை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறை இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை.
தகுதியுள்ள பெண்களின் வங்கி கணக்குகளுக்கு நேரடியாக பணத்தை மாற்றும் முறை மூலம், ஒரே தவணையாக இந்த நிதியுதவியை வழங்க ஆலோசனை செய்யப்படுகிறது. ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள, 'முக்ய மந்திரி கன்யா சுமங்களா யோஜனா, நிராஷ்ரித் மஹிளா பென்ஷன் யோஜனா, முக்ய மந்திரி சமூஹிக் விவாய் யோஜனா' ஆகிய பெண்களை மையமாக கொண்ட திட்டங்கள் மூலம் வழங்கலாமா என்றும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
உ.பி.,யில் சமீபத்திய வாக்காளர் பட்டியலில், 6 கோடிக்கும் அதிகமான பெண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2022 சட்டசபை தேர்தலில், பெண்களின் ஓட்டுப்பதிவு 62.24 சதவீதமாக இருந்தது. இதில், பெரும்பாலானோர் பாஜவுக்கு ஓட்டளித்தது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
எனவே, அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, 50 ஆயிரம் நிதியுதவி திட்டத்தை அமல் படுத்த பாஜ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.