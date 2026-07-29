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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ மீனாட்சி கோயில் பூஜைக்கான ரூ.60 கோடி இடமோசடி வழக்கு; சிபிசிஐடியிடம் ஒப்படைக்க முடிவு

﻿ மீனாட்சி கோயில் பூஜைக்கான ரூ.60 கோடி இடமோசடி வழக்கு; சிபிசிஐடியிடம் ஒப்படைக்க முடிவு

﻿ மீனாட்சி கோயில் பூஜைக்கான ரூ.60 கோடி இடமோசடி வழக்கு; சிபிசிஐடியிடம் ஒப்படைக்க முடிவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:28 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:28 PM

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மதுரை: மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பூஜைக்கான அறக்கட்டளையின் ரூ.60 கோடி மதிப்புள்ள இடத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரிக்க முயன்ற 19 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பழநியில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள இடத்தை ஆக்கிரமித்த வழக்கை விசாரித்து வரும் சி.பி.சி.ஐ.டி.,யிடம் மதுரை வழக்கையும் ஒப்படைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி கோயிலில் தினமும் பூஜை செய்வதற்காக துரைராணி என்பவரால் மதுரை சொக்கிக்குளத்தில் 'அசோத விலாஸ்' பங்களாவும், தோட்டமும் எழுதி வைக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தை வாடகைக்குவிட்டு கிடைக்கும் வருவாயை கொண்டு பூஜைக்குரிய செலவுகளை செய்ய வேண்டும் என உயில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த இடத்தை 2016 முதல் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி நடந்தது. போலி ஆவணங்களை உருவாக்கி தனி நபர்களின் பெயர்களில் பட்டா பெறப்பட்டது. இதுதொடர்பாக முன்னாள் தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ., சார்பதிவாளர்கள் உட்பட 19 பேர் மீது கோயில் நிர்வாக அதிகாரி செல்லத்துரை புகாரில் மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இருதனிப்படைகள் அமைப்பு இவ்வழக்கிற்கான ஆவணங்களை சேகரிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரனிடம் கேட்டபோது, ''ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆவணங்களை சேகரிக்க உதவிகமிஷனர் தலைமையில் இரு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன'' என்றார்.

ஒரு தனிப்படை அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான பங்களா, தோட்டம் தொடர்பான ஆவணங்கள், அதன் வம்சாவளியினர் குறித்து விசாரிக்க உள்ளது. மற்றொரு தனிப்படை பட்டா பெற்று மோசடி செய்தவர்களின் பின்னணி, பத்திரப்பதிவுக்காக தாக்கல் செய்த ஆவணங்களின் உண்மை தன்மையை விசாரிக்க உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டோருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க உள்ளனர்.

இதற்கிடையே பழநியில் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் சொத்தை ஆக்கிரமித்தது குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரித்து வருகிறது. மதுரை வழக்கையும் ஒப்படைத்தால் விசாரணை, கைது நடவடிக்கை வேகமெடுக்கும் என அரசு கருதுகிறது. இதற்கான உத்தரவை ஓரிரு நாளில் டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் வெளியிட உள்ளார்.

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