ரூ.670 கோடி வசூல் வேட்டை; ஆஸ்கர் ரேஸில் குதித்த ராமாயணா
ரூ.670 கோடி வசூல் வேட்டை; ஆஸ்கர் ரேஸில் குதித்த ராமாயணா
ADDED : நவ 11, 2026 12:20 AM
ADDED : நவ 11, 2026 12:20 AM
மும்பை: பாக்ஸ் ஆபீஸில் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் ராமாயணா திரைப்படத்தை, உலக புகழ்பெற்ற ஆஸ்கர் விருது பரிசீலனைக்காக, படக்குழுவினர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் உலக அரங்கில் விருது வேட்டைக்கு இத்திரைப்படம் தயாராகியுள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், ராமர் கதாபாத்திரத்தில் ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி மற்றும் ராவணனாக யாஷ் நடித்துள்ள காவியத் திரைப்படம் 'ராமாயணா: பார்ட் 1'. கடந்த நவம்பர் 5ம் தேதி வெளியான இப்படம், வெளியான 6 நாட்களில் இந்தியாவில் ரூ.403.95 கோடியும், உலகம் முழுவதும் சுமார் ரூ.673.90 கோடியும் வசூலித்து மாபெரும் பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.
ஆஸ்கர்:
99வது ஆஸ்கர் விருதுக்கான 'சிறந்த சர்வதேச திரைப்படம்' பிரிவில் போட்டியிட, இந்தியாவின் சார்பில் மராத்தி திரைப்படமான 'கோந்தல்' அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரை தவிர்த்து, பிற படங்களும் நேரடியாக ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விதிமுறை உள்ளது.
ஆஸ்கர் விதிகளின்படி, ஒரு திரைப்படம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், நியூயார்க், சான் பிரான்சிஸ்கோ, சிகாகோ, டல்லாஸ், அட்லாண்டா ஆகிய நகரங்களில் ஏதேனும் ஒரு நகரத்தில், குறைந்தபட்சம் தொடர்ந்து 7 நாட்கள் தியேட்டர்களில், உரிய காட்சிகளுடன் திரையிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதனை பூர்த்தி செய்யும் படங்கள், ஆஸ்கர் விருதுக்கு, தனித்து பரிசீலனைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றி, ராமாயணா படக்குழுவினர் ஆஸ்கர் பொதுப் பிரிவுகளுக்கான போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளனர்.
இந்திய இதிகாசத்தை உலகளவில் கொண்டு சென்று, ஆஸ்கர் மேடையில் இந்திய சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்த்து முத்திரை பதிக்க, ராமாயணா திரைப்படம் தயாராகியுள்ளது.