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/செய்திகள்/இந்தியா/ 'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டத்தில் மாநிலங்களுக்கு ﻿ ரூ.25,863 கோடி!: தமிழகத்துக்கு ரூ.2,000 கோடி

'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டத்தில் மாநிலங்களுக்கு ﻿ ரூ.25,863 கோடி!: தமிழகத்துக்கு ரூ.2,000 கோடி

'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டத்தில் மாநிலங்களுக்கு ﻿ ரூ.25,863 கோடி!: தமிழகத்துக்கு ரூ.2,000 கோடி

ADDED : ஜூலை 06, 2026 01:49 AM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 01:49 AM

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- நமது சிறப்பு நிருபர் -:

'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' எனப்படும், வளர்ந்த இந்தியா வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான உத்தரவாத திட்டத்தை செயல்படுத்த, முதல் தவணையாக, அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு, 25,863 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்துக்கு, 2,000 கோடி ரூபாய், புதுச்சேரிக்கு, 13 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கடந்த 2006ல், மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த அப்போதைய காங்., தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு, நாடு முழுதும், மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.

இதன்படி, நாடு முழுதும் கிராமப்புறங்களில், 100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கான மொத்த நிதியையும் மத்திய அரசே வழங்கியது.

இத்திட்டத்துக்கு மாற்றாக, 'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டத்தை கடந்த ஆண்டு மத்திய பா.ஜ., அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இதன்படி, 100 நாட்கள் வேலை, 125 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

ஒப்புதல்


நிதி பங்கீடும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. 60 சதவீத நிதி மத்திய அரசு வழங்கும் நிலையில், 40 சதவீதத்தை மாநில அரசுகள் வழங்க வேண்டும். மேலும், தொழிலாளர்களின் குறைந்தபட்ச தினசரி ஊதியமாக, 300 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்துக்கான சட்டத்திருத்த மசோதா, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் நடந்த குளிர்கால கூட்டத்தொடரில், எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே பார்லி.,யில் நிறைவேறியது. சில நாட்களிலேயே இதற்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவும் ஒப்புதல் அளித்தார்.

மத்திய அரசு அறிவித்தபடி, நாடு முழுதும், கடந்த 1 முதல், 'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சருமான சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான், அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்களுடன், 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார்.

அப்போது, 'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டத்தை செயல்படுத்த, முதல் தவணையாக, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு, 25,863 கோடி ரூபாய் நிதியை அவர் விடுவித்தார்.

இதன் மூலம், தமிழகத்துக்கு, 2,176.84 கோடி ரூபாய், யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு, 12.88 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு ஜூலை முதல் செப்., வரையிலான காலத்துக்கு, இந்த நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாராட்டுகள்


கூட்டத்தில், மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் கூறியதாவது:

நாடு முழுதும் எந்த தடங்கலுமின்றி, கடந்த 1ம் தேதி முதல், 'விக்சித் பாரத் ஜி ராம் ஜி' திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திலிருந்து, இந்த புதிய திட்டத்திற்கு மாறியது மிகவும் சுமுகமாக நடந்துள்ளது. இதுவரை எந்தவொரு தொழில்நுட்ப அல்லது செயல்பாட்டு சிக்கல்களும் பதிவாகவில்லை.

மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊ ரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம், நாடு முழுதும் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வர மூன்று ஆண்டுகளான நிலையில், இந்த புதிய திட்டம் ஒரே நாளில் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புற தொழிலாளர்களுக்கு தினசரி ஊதியம், 10 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இனி எந்த மாநிலத்திலும் தினசரி ஊதியம், 300- ரூபாய்க்கு குறைவாக இருக்காது.

ஊதியங்களை சரியான நேரத்தில் வழங்குவது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டுப் பொறுப்பு. மத்திய அரசு தன் முதல் தவணையை உரிய நேரத்தில் வழங்கியுள்ள நிலையில், மாநிலங்களும் தங்கள் பங்கை உடனடியாக வழங்கி, தகுதியுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஊதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

ஆந்திரா, கேரளா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் முதல் நாளிலேயே அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியதற்கு பாராட்டுகள்.

அதே சமயம், ஒடிஷா, மே ற்கு வங்கத்தில் மீதமுள்ள கிராம ஊராட்சிகளில் பணிகளை விரைந்து தொடங்க வேண்டும். ஜார்க்கண்ட் இத்திட்டத்தை உடனடியாக அறிவித்து அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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