'ஆர்.எஸ்.எஸ்., வளர்ந்துள்ளது ஆனால் நல்லவர்கள் இல்லை' ம.பி., அமைச்சர் பேச்சால் சர்ச்சை
'ஆர்.எஸ்.எஸ்., வளர்ந்துள்ளது ஆனால் நல்லவர்கள் இல்லை' ம.பி., அமைச்சர் பேச்சால் சர்ச்சை
ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:30 AM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:30 AM
போபால்: ''ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பில் இணைவதற்கு பலரும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதனால் அது வளர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், நிறைய பேர் சேர்ந்ததால், கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்துவிட்டது.
''நல்ல குணம் படைத்தவர்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது,'' என, மத்திய பிரதேச அமைச்சர் கைலாஷ் விஜய்வர்கியா கூறியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மத்திய பிரதேசத்தில், முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. தலைநகர் போபாலில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொடர்பான நிகழ்ச்சி ஒன்று சமீபத்தில் நடந்தது. இதில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த அம்மாநில அமைச்சர் கைலாஷ் விஜய்வர்கியா பங்கேற்றார்.
ஆர்வம் நிகழ்ச்சியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., குறித்து அவர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது:
மத்திய பிரதேசத்தில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்த நாள் முதல், அரசு நிர்வாகத்தில் உள்ள உயரதிகாரிகள், ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பில் சேர ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
ஒரு அரசு அதிகாரி என்னிடம் வந்து, 'சார் நான் ஷாகாவுக்கு சென்று இருக்கிறேன்' என தெரிவித்தார். பா.ஜ., ஆட்சி அமைவதற்கு முன், ஏன் இதை கூறவில்லை என அவரிடம் கேட்டேன்.
அரசு நிர்வாகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்புடன் தங்களை எப்படி யாவது தொடர்புப்படுத்திக் காட்ட வேண்டும் என போட்டி போடுகின்றனர்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பில் சேருவதற்கு பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்; அந்த அமைப்பு தற்போது வளர்ந்துள்ளது. நிறைய பேர் சேர்ந்ததால், கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்துவிட்டது. நல்ல குணம் படைத்தவர்களுக்கு பற்றாக் குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
அச்சுறுத்தல் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, அம்மாநில காங்., தலைவர் ஜித்து பட்வாரி கூறியதாவது:
ஒரு அரசு நிர்வாகத்தில், சித்தாந்த அடையாளப்படுத்துதல் போக்கு அதிகரித்து வருவது நடுநிலை மற்றும் அரசியல் மாண்பு களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலாகும்.
அரசியல் சாசனத்தின்படி, ஒவ்வொரு அரசு அதிகாரியும், நாட்டிற்கும், அரசு நிர்வாகத்திற்கும் தான் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும்.
எனவே, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவும், மத்திய பிரதேச கவர்னரும் இந்த விவகாரத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி, அரசு ஊழியர்களின் நடுநிலைமை குறித்த மறு ஆய்வுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.