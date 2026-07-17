பிறர் நலனுக்காக ஓடும் கங்கையை போன்றது ஆர்எஸ்எஸ்; துணை ஜனாதிபதி சிபிஆர் பேச்சு
பிறர் நலனுக்காக ஓடும் கங்கையை போன்றது ஆர்எஸ்எஸ்; துணை ஜனாதிபதி சிபிஆர் பேச்சு
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:52 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 09:51 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:52 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 09:51 PM
- நமது டில்லி நிருபர் -
''ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு பிறர் நலனுக்காக ஓடும் கங்கையை போன்றது. நாட்டின் பாரம்பரியம், மரபுகளை மீட்டெடுத்து பாதுகாப்பதில் தொடர்ந்து செயல்படுவதோடு, தன்னலமற்ற சேவைகள் மூலம் பல தலைமுறையினருக்கு இந்த அமைப்பு ஊக்கமளிக்கிறது,'' என, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
தலைநகர் டில்லியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஷ்யாம் ஜாஜு, அனுபம் திரிவேதி ஆகியோர், ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் எழுதிய, 'ஆர்.எஸ்.எஸ்., @ 100: செஞ்சுரி ஆப் சர்வீஸ், யுனிட்டி அண்டு சாக்ரிபைஸ்' என்ற நுாலை, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது: இந்த நுாலின் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்பது, தனிப்பட்ட முறையில் பெருமையான தருணம். காரணம், ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்புடன் எனக்கு நீண்ட கால தொடர்புள்ளது. ஆர்.எஸ்.எஸ்., குறித்து தமிழில் இயற்றப்பட்ட, 'சங்கம் என்னும் புனித கங்கை' என்ற கவிதை உள்ளது. அந்த கவிதை, பிறரின் நலனுக்காக தன்னலமின்றி ஓடும் புனித கங்கை நதியுடன் ஆர்.எஸ்.எஸ்.,சை ஒப்பிடுகிறது.
கடந்த 100 ஆண்டுகளாக, ஆர்.எஸ்.எஸ்.,சின் சேவை மனப்பான்மையையே அது பிரதிபலிக்கிறது. நாட்டின் பண்பாட்டு வேர்கள், பாரம்பரியம் மற்றும் மரபுகளை மீட்டெடுத்து, வலுப்படுத்தி பாதுகாப்பதில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொடர்ந்து செயல்படுகிறது.
பேரிடர் நிவாரணம், கல்வி, ஊரக வளர்ச்சி, சுகாதாரம் மற்றும் சமூக சேவை உள்ளிட்ட தன்னார்வ தொண்டின் மூலம் பல தலைமுறையினருக்கு இந்த அமைப்பு ஊக்கமளித்துள்ளது. இந்த சேவை மனப்பான்மையே, அமைப்பின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக மாறி விட்டது.
பிரதமர் மோடி, 'ஸ்வயம் சேவக்' ஆக இருந்து, 'பிரதான் சேவக்' ஆக உயர்ந்த பயணம் குறித்தும் இந்த நுால் விவரிக்கிறது. நம் நாடு தான் முதன்மையானது என்ற கொள்கையையும் பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து முன்னிறுத்தி வருகிறார். அது, ஆர்.எஸ்.எஸ்.,சின் தன்னலமற்ற சேவையை பிரதிபலிக்கிறது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.