சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்கு மிகுந்த செல்வாக்கு; பிரதமர் மோடிக்கு ரஷ்ய அதிபர் சுதந்திர தின வாழ்த்து
சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்கு மிகுந்த செல்வாக்கு; பிரதமர் மோடிக்கு ரஷ்ய அதிபர் சுதந்திர தின வாழ்த்து
ADDED : ஆக 15, 2026 09:36 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 09:36 PM
மாஸ்கோ: 'சர்வதேச அரங்கில் இந்தியா மிகுந்த செல்வாக்கை கொண்டுள்ளது. இந்தியா - ரஷ்யா இடையிலான உறவுகள் மேலும் வளர்ந்து வருகிறது,' என்று பிரதமருக்கு சுதந்திர தின வாழ்த்து தெரிவித்த ரஷ்ய அதிபர் புடின் கூறியுள்ளார்.
இந்தியாவின் 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு மற்றும் பிரதமர் மோடி ஆகியோருக்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில்; இந்தியா பொருளாதார, சமூக, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறது. இந்தியா சர்வதேச அரங்கில் மிகுந்த செல்வாக்கையும் கொண்டுள்ளது. இந்தியா - ரஷ்யா இடையிலான உறவுகள் மேலும் வளர்ந்து வருகிறது.
இருநாடுகளும் ஐநா சபை, ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு, பிரிக்ஸ் போன்ற சர்வதேச அமைப்புகளின் கட்டமைப்பிற்குள் பல்வேறு துறைகளில் நெருக்கமான ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டாண்மையானது, சர்வதேச பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்தப் பெரிதும் உதவும், இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த மாதம் தலைநகர் டில்லியில் நடக்கும் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக அதிபர் புதின் இந்தியாவுக்கு வர இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது