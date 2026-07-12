எஸ். ஜானகிக்கு நிகர் யாரும் இல்லை: பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா இரங்கல்
எஸ். ஜானகிக்கு நிகர் யாரும் இல்லை: பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா இரங்கல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:13 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:13 PM
சென்னை: எஸ்.ஜானகி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பிரபல பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார். அதில் ஜானகிக்கு நிகராக வேறு எந்த பாடகியும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி 88 வயதில் நேற்று மைசூருவில் உள்ள மருத்துவமனையில் காலமானார்.
இந்நிலையில் அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பி.சுசீலா வெளியிட்ட வீடியோ செய்தியில் கூறியுள்ளதாவது: தமிழில் அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை. எவ்வளவோ பெயர் அந்த அம்மாவுக்கு. எல்லா விதமான பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அவருக்கு நிகரே இல்லை. அவர் அளவுக்கு நல்லா பாடுகிறவர்கள் யாருமே இப்போது இல்லை.
அவரது ஆத்மாவுக்கு ஆத்மா சாந்தி கிடைக்கணும். அந்த மேல் உலகத்தில் சரஸ்வதி விக்கிரகம் பக்கத்திலே அந்த அம்மா தேவை போல இருக்கிறது. அதற்குத்தான் கூப்பிட்டாங்க அவங்க. அங்க உடனடியா போய்ட்டாங்க. எங்களை எல்லாம் மறக்காத ஜானகி அம்மா.
அவருடன் நாங்களும் கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை செய்தோம். அது, எங்கள் அதிர்ஷ்டம். தமிழ்நாடு செய்த புண்ணியம். சிங்கார வேலனே தேவா பாடலை அவர் போல் யாராலும் பாட முடியாது. அந்த பாட்டு பாடி கொடி கட்டி பறந்தவங்க அந்த அம்மா.
வாழ்க, வாழ்க தான் நம்ம சொல்லப் போறோம் அம்மா. அந்த வாழ்வு முடிஞ்து போச்சி. இனிமேல் வர வாழ்வு அந்த அம்மாக்கு எப்படி இஷ்டமோ அப்படி கடவுள் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும்.
நல்லபடியா பிறக்க வேண்டும் என்று எனக்கு இருக்கிறது. ஆனால் வேண்டாம் பிறப்பு . போதும் பிறப்பு . இருக்கிறது போதும் என்று கடவுளிடம் போய்விட வேண்டும். அந்த அம்மா நல் ஆத்மா சாந்தியாக இருக்கட்டும் என்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறேன். இவ்வாறு அந்த வீடியோவில் சுசீலா தெரிவித்துள்ளார்.