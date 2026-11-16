பிரிட்டன் இளவரசருடன் மும்பையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய சச்சின்
பிரிட்டன் இளவரசருடன் மும்பையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய சச்சின்
ADDED : நவ 16, 2026 01:28 PM
ADDED : நவ 16, 2026 01:28 PM
மும்பை: 3 நாள் பயணமாக பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேட் இந்தியா வந்துள்ளனர். இளவரசர் வில்லியமால் 2020ல் தொடங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முன்னெடுப்பான 'எர்த்ஷாட் பரிசு' வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக வந்துள்ளனர். நாளை நடைபெறும் இவ்விழாவில் பாலிவுட் பிரபலங்களும், பிரிட்டனைச் சேர்ந்த 'டேக் தட்' இசைக் குழுவினரும் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இளவரசர் வில்லியம், அவரது மனைவி கேட், இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை சந்தித்து பேசினர். மூவரும் மும்பையின் பாலார்ட் எஸ்டேட்டில் நடந்தபடியே உரையாடினர். அங்கிருந்த சிறுவர்களுடன் வீதியில் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தனர். சாலையோர கடைகளிலும் உணவருந்தினர்.
2016ல் முதல்முறையாக இந்தியா வந்த இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேட், மும்பையில் கல்லி கிரிக்கெட் விளையாடினர். தற்போது, மீண்டும் அதனை ரீ கிரியேட் செய்துள்ளனர்.
மும்பையில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம், பாலிவுட் பிரபலங்களுடனான சந்திப்பு நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து, நாளை மறுநாள் (நவ.,13) டில்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். எரிசக்தி, போக்குவரத்து, வர்த்தகத்தில் இந்தியா-பிரிட்டன் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்துகின்றனர்.