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சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளரும் ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவுத் துறை துணை பதிவாளருமான பூமணி, 79, காலமானார். இறுதிச் சடங்குகள் இன்று கோவில்பட்டியில் நடக்கிறது.
இவர் நேற்றிரவு உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். இவர் எழுதிய வெக்கை நாவலை தழுவி வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அசுரன் படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:28 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:28 AM
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சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளரும் ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவுத் துறை துணை பதிவாளருமான பூமணி, 79, காலமானார். இறுதிச் சடங்குகள் இன்று கோவில்பட்டியில் நடக்கிறது.
நமது நிருபர்
இவர் நேற்றிரவு உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். இவர் எழுதிய வெக்கை நாவலை தழுவி வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அசுரன் படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.