ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகள், வரிகள் ரத்து; அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகள், வரிகள் ரத்து; அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 08:38 AM
ADDED : அக் 17, 2026 08:38 AM
- நமது நிருபர் -
உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அதிபர் டிரம்ப் மேற்கொண்டார். ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா, ஹங்கேரி, ஸ்லோவாக்கியா மற்றும் அஜர்பைஜான் ஆகிய நாடுகள் மீது 100 சதவீதம் வரி விதிக்கும் மசோதா அமெரிக்க பார்லியில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த கிரஹாம் மசோதாவின் கீழ், பல தடைகள், கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வர இருந்தன. அமலுக்கு வருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இன்று (அக் 17) அதிபர் டிரம்ப் திடீர் பல்டி அடித்துள்ளார். அமெரிக்காவின் தேசிய நலனுக்காக என்று கூறி, ரஷ்ய எரிசக்தி ஏற்றுமதி தொடர்பான பொருளாதார தடைகள், கட்டுப்பாடுகள், வரிகளை அதிபர் டிரம்ப் ரத்து செய்துள்ளார்.
ரஷ்யாவுடன் டிரம்ப் நல்லுறவை வளர்த்து வருவதுடன், உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியை பகிரங்கமாக விமர்சித்து வருகிறார். உக்ரைனுக்கு ஒரு புதிய தலைவர் தேவை என்று கூறிவரும் வேளையில், ரஷ்யாவுக்கு டிரம்ப் சலுகைகளை வழங்கி உள்ளார்.