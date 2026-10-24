திலக் வர்மா - நிதிஷ் அபார ஆட்டம்; கடைசி ஓவரில் இந்தியா த்ரில் வெற்றி
திலக் வர்மா - நிதிஷ் அபார ஆட்டம்; கடைசி ஓவரில் இந்தியா த்ரில் வெற்றி
UPDATED : அக் 24, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:16 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 04:27 PM ADDED : அக் 24, 2026 03:16 PM
கிறிஸ்ட்சர்ச்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி ஹக்லே ஓவல் மைதானத்தில் நடந்தது. டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு துவக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. ஷெய்பெர்ட் (7), ஆலன் (16), மிட்சல் (6) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை இழந்தனர்.
4வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த பிலிப்ஸ், ஜேக்கப்ஸ் அதிரடியாக ஆடி ரன் குவித்தனர். இருவரும் அரைசதம் விளாசினார். பிலிப்ஸ் 70 ரன்னும், ஜேக்கப்ஸ் 58 ரன்னும் எடுத்தனர். 20 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 180 ரன் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டும், புவனேஸ்வர் குமார், பிரின்ஸ் யாதவ், நிதிஷ் குமார் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர்.
181 ரன் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பே தடுமாற்றம் நிலவியது. சாம்சன் 14 ரன்னுடனும், இந்தத் தொடரில் முதல்முறையாக களமிறங்கிய சூர்யவன்ஷி வெறும் 4 ரன்னிலும் அவுட்டானார். 44 ரன்னுக்கே 2 விக்கெட்டை இழந்து தடுமாறியது.
ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் (7), அக்ஷர் படேலும்(11) ஏமாற்றம் கொடுத்தனர். நமன் தீர் இந்தப் போட்டியிலும் அதிரடி காட்டினார். 17 பந்தில் 31 ரன் குவித்து ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினார். அதன்பிறகு, துணை கேப்டன் திலக் வர்மாவும், நிதிஷ் குமாரும் அதிரடி காட்டினர்.
கடைசி ஓவரில் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு 11 ரன் தேவைப்பட்டது. இருவரும் சேர்ந்து ஒரு பந்து மீதமிருந்த நிலையில், அணியை வெற்றி பெறச் செய்தனர். திலக் வர்மா 26 பந்தில் 51 ரன்னுடனும், நிதிஷ் 13 பந்தில் 26 ரன்னும் குவித்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா முன்னிலை வகிக்கிறது.