சாவர்க்கர் குறித்து அவதூறு; சோனியா சுயசரிதையை கிழித்து சிவசேனா கடும் எதிர்ப்பு
சாவர்க்கர் குறித்து அவதூறு; சோனியா சுயசரிதையை கிழித்து சிவசேனா கடும் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 19, 2026 10:33 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:33 AM
மும்பை: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா, 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்' (Belonging: A Journey of Love) என்ற பெயரில் சுயசரிதை புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், பல முரண்பாடான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக பாஜவினர் எதிர்ப்பையும், விமர்சனங்களையும் வைத்து வருகின்றனர்.
அந்த சுயசரிதை புத்தகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ், சாவர்க்கர் குறித்து அவதூறான தகவல்களை எழுதியுள்ளதாக கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. ஆங்கிலேயர்களுக்கு சாவர்க்கர் அடிமையாக வாழ்ந்ததாகவும், ஆர்எஸ்எஸ்-காரர்கள் உளவாளிகளாக செயல்பட்டதாகவும் சோனியா தனது சுயசரிதையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதனைக் கண்டித்து மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சியினர் மும்பையில் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சோனியாவின் சுயசரிதை புத்தகத்தை கிழித்து தங்களின் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். சாவர்க்கரை அவமதித்து, மராட்டியர்களின் பெருமைக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறி, சர்ச்சைக்குரிய 201, 443 பக்கங்களை நீக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர். அதுவரையில் மஹாராஷ்டிராவில் இப்புத்தகத்தின் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தை நிறுத்தவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
சிவசேனா நிர்வாகி சஞ்சய் நிருபம் கூறுகையில், ''பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் ஹேட்' என்ற பெயர் தான் சோனியாவின் சுயசரிதைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். சாவர்க்கர் தொடர்பான பகுதிகளை நீக்க வேண்டும். இல்லையெனில், போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும்,' என்றார்.