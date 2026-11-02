ரூ.634 கோடி லஞ்ச வழக்கை எதிர்த்து நேருவின் மனு தள்ளுபடி; சுப்ரீம் கோர்ட் குட்டு
ரூ.634 கோடி லஞ்ச வழக்கை எதிர்த்து நேருவின் மனு தள்ளுபடி; சுப்ரீம் கோர்ட் குட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 01:33 PM
ADDED : நவ 02, 2026 12:41 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 01:33 PM ADDED : நவ 02, 2026 12:41 PM
புதுடில்லி : திமுக ஆட்சியின் போது நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக இருந்த நேரு மீது ரூ.634 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது. பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு பணி நியமனங்களை வழங்கிய இந்த வழக்கில், நேருவின் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அண்மையில் சோதனை நடத்தியது.
இந்த சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்களும், மின்னணு சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. இந்த வழக்கில் கேஎன் நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதியளித்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நேரு தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
அமைச்சராக இருந்த நேரு தன் மீதான லஞ்ச புகார் வழக்கின் விசாரணையை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் என்று கூறி, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து ஆணை பிறப்பித்தது. உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு முன்னாள் அமைச்சர் கேஎன் நேருவுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
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