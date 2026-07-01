பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி; ரூ.150 கோடி சுருட்டல்

ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:38 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:38 AM
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு தடையின்மை சான்று, நிரந்தர அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், தி.மு.க., செய்தித் தொடர்புக் குழு துணை தலைவர் அரசகுமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரிடமிருந்து முக்கிய ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர். மேலும், மோசடியால் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகங்கள் புகார் அளிக்குமாறும் போலீசார் அறிவித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து, 50-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், 150 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி நடந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சில அரசியல் பிரமுகர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, கூடுதல் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.