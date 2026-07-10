தமிழகத்தில் பள்ளி இடைநிற்றல் தேசிய சராசரியை விட குறைவு
தமிழகத்தில் பள்ளி இடைநிற்றல் தேசிய சராசரியை விட குறைவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:47 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:47 AM
சென்னை: 'மத்திய கல்வித்துறையின் கல்விக்கான ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தகவல் முறைமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், தமிழகத்தில் பள்ளி இடைநிற்றல், தேசிய சராசரியை விட குறைவாக உள்ளது' என, பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி:
மத்திய கல்வித்துறை வெளியிட்ட கல்விக்கான ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தகவல் முறைமை அறிக்கை 2025 - 26ல், பல்வேறு முக்கிய குறியீடுகளில் தமிழகம் முன்னணி மாநிலமாக திகழ்கிறது.
மாநிலத்தின் மாணவர் - ஆசிரியர் விகிதம் 22: 1 என்ற நிலையில் உள்ளது . இது, தேசிய சராசரியான 24:1 என்பதை விட சிறப்பாக உள்ளது. மேலும், தொடக்க நிலை மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் இல்லை. இடைநிலை கல்வியில் இடைநிற்றல் விகிதம் 6.2 சதவீதம்; இது, தேசிய சராசரியான 9.5 சத வீதத்தை விட குறைவு.
மாணவர் சேர்க்கையிலும் தமிழகம் தேசிய அளவில் முன்னணியில் உள்ளது. 10ம் வகுப்புக்கு அடுத்த மேல்நிலை கல்வியில் மாணவர் சேர்க்கை 85.1 சதவீதமாக உள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.