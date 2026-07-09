அதிகாரிகள் ஆதரவுடன் வண்டல் மண் கடத்தல்: பவானிசாகர் அணைக்கு ஆபத்து
அதிகாரிகள் ஆதரவுடன் வண்டல் மண் கடத்தல்: பவானிசாகர் அணைக்கு ஆபத்து
ADDED : ஜூலை 09, 2026 05:02 AM
ADDED : ஜூலை 09, 2026 05:02 AM
மேட்டுப்பாளையம்: பவானிசாகர் அணையின் நீர்தேக்க பகுதிகளில், வரைமுறை இல்லாமல் வண்டல் மண் எடுப்பதால், அணைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாக, அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை அருகே பவானிசாகர் அணை நீர் தேக்க பகுதியில், விவசாயிகள் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்க, அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், பட்டா, சிட்டா உடன் அனுமதி பெற்று, நீர்தேக்க பகுதிகளான லிங்காபுரம், பெத்திக்குட்டை, புதுக்காடுஉட்பட பல்வேறு பகுதிகளில், வண்டல் மண் எடுத்துச் செல்கின்றனர்.
இதில், விவசாயிகள் பெயரில் உள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட, விவசாயிகளுக்கே தெரியாமல், டிப்பர் லாரிகள் வாயிலாக அதிகளவில் எடுத்துச் செல்வதும், நீர்த்தேக்க பகுதியில் அளவுக்கு அதிகமாக ஆழமாக தோண்டி மண் எடுப்பதும், அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நேரத்தை கடந்து, இரவிலும் மண் எடுத்துச் செல்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மேலும், பெத்திக்குட்டை, சிறுமுகை சாலை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில், டிப்பர் லாரிகள் அதிவேகமாக செல்வதால், விபத்து ஏற்படுவதாக, அப்பகுதி மக்கள், சமீபத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக எடுக்கப்படும் வண்டல் மண், தேவைக்கேற்ப ஒரு லோடு 1,500 முதல் 5,000ம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கேள்விக்குறி
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி கூறியதாவது: விவசாயி ஒருவர், தனது ஆவணங்களை வைத்து இவ்வளவு லோடு எடுக்கலாம் என அனுமதி வாங்கியபின், வண்டல் மண் எடுக்கப்படுகிறது. இச்சூழலில், விவசாயிகளுக்கு தெரியாமல், அந்த ஆவணங்களை பயன்படுத்தி 5க்கு பதில் 50 லோடு வண்டல் மண் எடுத்து, அதிக விலைக்கு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள், பெரிய செல்வந்தவர்களின் தோட்டங்கள் உட்பட பல்வேறு தேவைகளுக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். மாவட்டம் முழுவதும் வண்டல் மண் மாபியா அதிகரித்துள்ளது. பவானிசாகர் அணை நீர்தேக்கப் பகுதியில், இரவிலும் மண் எடுக்கும் அவலம் நடக்கிறது. அணை பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
மண் எடுத்து வரும் லாரிகளை, வி.ஏ.ஓ., நில ஆய்வாளர் உட்பட வருவாய் மற்றும் கனிமவள துறை அதிகாரிகள் தொடர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு தான் மண் எடுக்கப்படுகிறதா, ஆவணங்களில் சொல்லப்பட்ட இடங்களுக்கு தான் கொண்டு செல்லப்படுகிறதா என கண்காணிக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதால் தான், வண்டல் மண் கொள்ளை நடக்கிறது. இவ்வாறு, கூறினார்.
கோவை வடக்கு மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் வினோத் கூறுகையில், ''டிப்பர் லாரிகளை கண்டித்து, பெத்திக்குட்டை மக்கள் சாலை மறியல் செய்த போதே, அனைத்து தரப்பினரையும் அழைத்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினோம். இதில், அதிக பாரம், அதிகளவு மண் எடுக் கக்கூடாது, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 வரை தான் மண் எடுக்க வேண்டும், இரவு கண்டிப் பாக எடுக்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தினோம். மேலும், இதை கண்காணிக்க வருவாய் துறையினர், இரவு நேர ரோந்திலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்,'' என்றார்.
அச்சுறுத்தல்
சிறுமுகை வனச்சரகர் (பொ) சசிக்குமார் கூறுகையில், ''பெத்திக்குட்டை, புதுக்காடு வழியாக, நீர்தேக்க பகுதிகளுக்கு டிப்பர் லாரிகள் வருகின்றன. இதில் வனப்பகுதிக்குள் செல்லும் போது, அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு பின், அவ்வழிகள் அடைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இரவு நேரங்களில் இவ்வழிகளை தவிர்த்து பட்டா நிலங்கள் வழியாக லாரிகள் செல்கின்றன. நீர்தேக்கப் பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து வனவிலங்குகள், மாலை நேரங்களில் தண்ணீர் குடிக்கவும், உணவு உட்கொள்ளவும் வருகின்றன. இதை, மண் எடுப்பவர்கள், வீடியோ எடுத்து வெளியிடுகின்றனர். இதனால், வனவிலங்குகளுக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளது,'' என்றார்.----