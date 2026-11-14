மூத்த வழக்கறிஞர் டி.ஆர். ராஜகோபாலன் காலமானார்
மூத்த வழக்கறிஞர் டி.ஆர். ராஜகோபாலன் காலமானார்
ADDED : நவ 14, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:41 PM
சென்னை:மூத்த வழக்கறிஞரும், தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞருமான டி. ஆர். ராஜகோபாலன் இன்று இயற்கை எய்திய செய்தி அறிந்து தமிழ்நாடு பிராமண சமாஜம் ஆழ்ந்த துயரமும் அதிர்ச்சியும் அடைந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு பிராமண சமாஜத்தின் மாநிலத் தலைவர் என். ஹரிஹரமுத்து ஐயர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது:
'மூத்த வழக்கறிஞர் டி. ஆர். ராஜகோபாலன் இன்று காலமானார் என்ற செய்தி மிகுந்த மன வேதனையை அளிக்கிறது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் சட்டத் துறையில் ஒரு மாபெரும் தூணாகத் திகழ்ந்த அவரது மறைவு, ஒட்டுமொத்த வழக்கறிஞர் சமூகத்திற்கு மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு பிராமண சமாஜத்திற்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
சமாஜத்திற்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாகவும், உறுதியான பக்கபலமாகவும் ராஜகோபாலன் திகழ்ந்தார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு பிராமண சமாஜம் எதிர்கொண்ட பல்வேறு முக்கிய சட்டப் போராட்டங்களில், தனது இணையற்ற சட்ட அறிவையும், அனுபவத்தையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்கி எங்களை வழிநடத்தியவர். தனது நீண்ட நெடிய சட்டப் பயணத்தில் நீதி, அரசியலமைப்பு விழுமியங்கள் மற்றும் சமூக நலன் ஆகியவற்றில் அவர் கொண்டிருந்த அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது.
ஒரு தலைசிறந்த சட்ட வல்லுநராகவும், தமிழகத்தின் தலைமை வழக்கறிஞராகவும் அவர் ஆற்றிய பணிகளுக்கும் மேலாக, அவரது எளிமை, நேர்மை மற்றும் நியாயமான காரணங்களுக்காகத் துணைநிற்கும் பண்பு ஆகியவை என்றென்றும் நினைவுகூரப்படும்.
தமிழ்நாடு பிராமண சமாஜத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சார்பாக, அன்னாரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், சக வழக்கறிஞர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்னாரது ஆத்மா சத்கதி அடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்.' இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஸ்டாலின் இரங்கல்:
மூத்த வழக்கறிஞரும், தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞருமான டி. ஆர். ராஜகோபாலன் மறைவுக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது இரங்கலில், 96-2001 ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசின் முதல் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞராக முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியால் நியமிக்கப்பட்டு சிறப்பாக பணியாற்றிய பெ ருமைக்குரியவர். நீண்ட சட்ட அனுபவம் கொண்ட அவரது மறைவு சட்டத்துறைக்கு ப ரிழப்பாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.