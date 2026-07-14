விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகாத செந்தில் பாலாஜி

ADDED : ஜூலை 14, 2026 04:58 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 04:58 AM
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியது தொடர்பான வழக்கில், முன்ஜாமின் பெற்ற தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர், காவல் நிலையத்தில் கையழுத்திட ஆஜராகவில்லை.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவுக்கு, 35 கோடி ரூபாய் தருவதாக பேரம் பேசியது தொடர்பாக, சென்னையை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு உட்பட ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களின் பின்னணியில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது தம்பி அசோக்குமார் இருப்பது, போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இது தொடர்பாக, விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் சம்மன் அனுப்பியும், 'லுக் அவுட் நோட்டீஸ்' வழங்கியும் அவர்கள் ஆஜராகவில்லை.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருவரும், முன் ஜாமின் பெற்றனர். இருவரும் விசாரணை அதிகாரி முன், காலை, மாலை என, இரு வேளையும் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனினும், செந்தில் பாலாஜி, அசோக்குமார் ஆகியோர், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு ஐந்து நாட்கள் ஆகியும், விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகவில்லை.
போலீசார் கூறுகையில், 'செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரின் முன்ஜாமின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம்' என்றனர்.