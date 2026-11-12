தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தோவல் மீது அமெரிக்காவில் வழக்கு தொடுத்த பிரிவினைவாதி: ஆதாரமற்றவை என மத்திய அரசு விளக்கம்
தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தோவல் மீது அமெரிக்காவில் வழக்கு தொடுத்த பிரிவினைவாதி: ஆதாரமற்றவை என மத்திய அரசு விளக்கம்
ADDED : நவ 12, 2026 01:44 AM
ADDED : நவ 12, 2026 01:44 AM
புதுடில்லி: தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், 'ரா' உளவு அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் சமந்த் கோயல் ஆகியோர் மீது, காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதி குர்பத்வந்த் சிங் பன்னூன் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்துள்ள வழக்கை, நிராகரித்துள்ள மத்திய அரசு, 'உயரதிகாரிகள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை, உள்நோக்கம் கொண்டவை' என, தெரிவித்துள்ளது.
பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த குர்பத்வந்த் சிங் பன்னூன், காலிஸ்தான் தனிநாடு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தார். இதற்காக எஸ்.எப்.ஜே., எனப்படும், 'சீக்ஸ் பார் ஜஸ்டிஸ்' என்ற அமைப்பையும் நடத்தி வருகிறார். கடந்த 2019ல், இந்த அமைப்பை சட்டவிரோத அமைப்பாக அறிவித்து மத்திய அரசு தடை செய்தது.
கடந்த 2020ல், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், குர்பத்வந்த் சிங் பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
கைது
பல்வேறு பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டதாக இவரை மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் தேடி வரும் நிலையில், பன்னூன் அமெரிக்காவில் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடந்த 2023ல் நியூயார்க்கில் பன்னூனை கொலை செய்ய சதி செய்ததாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த நிகில் குப்தா கைது செய்யப்பட்டார்.
தன்னை கொலை செய்ய சதி நடந்ததாகவும், இதற்கு இழப்பீடு வழங்கக் கோரியும் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் பன்னூன் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், கொலைக்கான சதியில், நம் நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், 'ரா' அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் சமந்த் கோயல் ஆகியோருக்கு தொடர்பிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக அமெரிக்க நீதிமன்றம் பிறப்பித்த சம்மன், தூதரகம் வாயிலாக மத்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதை அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை உறுதி செய்துள்ளது. இந்நிலையில், குர்பத்வத் சிங் பன்னூனின் குற்றச்சாட்டுகளை மத்திய அரசு கடுமையாக நிராகரித்துள்ளது.
கற்பனை
இது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் நேற்று முன்தினம் கூறுகையில், 'இந்திய உயரதிகாரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் கற்பனையானவை; உள்நோக்கம் கொண்டவையும் கூட-. இந்த குற்றச்சாட்டுகளையும், ஆதாரமற்ற வழக்குகளையும் கடுமையாக நிராகரிக்கிறோம். இந்தியாவிற்கான நீதித்துறை ஆவணங்கள் மற்றும் சம்மன்கள், மத்திய அரசின் அதிகார அமைப்பான சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம் வாயிலாக மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும்' என, தெரிவித்தார்.
அமெரிக்கா அறிக்கை
சம்மன் அனுப்பியது தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்படுவதாவது: நீதிமன்றம் பிறப்பித்த சம்மன்களை இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பதில், அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறைக்கு விருப்பம் இல்லை. வெளிநாட்டு இறையாண்மை பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டது. அதே நேரம், ஒப்படைக்கப்பட்ட சம்மன்கள், வழக்கின் உண்மைத்தன்மை குறித்தோ, இந்திய அதிகாரிகளின் சட்டப்பூர்வ நிலை குறித்தோ, வழக்கின் தகுதி குறித்தோ அமெரிக்க அரசின் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தாது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக சட்ட ரீதியான ஆட்சேபனைகளை வழக்கை விசாரிக்கும் அமெரிக்க நீதிமன்றத்திலேயே இந்திய அரசு முன்வைக்க வேண்டும். இதற்காக அமெரிக்க வழக்கறிஞரின் ஆலோசனையை பெறலாம். இந்த வழக்கில் அமெரிக்க அரசு, வழக்கில் தொடர்புடைய எந்த தரப்புக்கும் சட்ட ரீதியாக பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க முடியாது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.