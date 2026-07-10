பாலியல் அத்துமீறல்: எழுத்தாளருக்கு ரூ.55 கோடி இழப்பீடு தர டிரம்புக்கு உத்தரவு
பாலியல் அத்துமீறல்: எழுத்தாளருக்கு ரூ.55 கோடி இழப்பீடு தர டிரம்புக்கு உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 01:48 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 01:48 AM
நியூயார்க்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மீது பாலியல் அத்துமீறல் மற்றும் அவதுாறு வழக்கு தொடர்ந்த எழுத்தாளர் ஜீன் கரோலுக்கு, 55 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகையை உடனடியாக வழங்குமாறு நியூயார்க் பெடரல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அத்துமீறல்
கடந்த, 1996ல் மன்ஹட்டனில் உள்ள ஒரு ஆடம்பர ஆடை விற்பனையகத்தின் ஆடை மாற்றும் அறையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், 80, தன்னிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக எழுத்தாளர் ஜீன் கரோல், 82, குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
கரோல் பொய் கூறுவதாக டிரம்ப் பொதுவெளியில் அவரை விமர்சித்தார். இதையடுத்து டிரம்ப் மீது ஜீன் கரோல் அவதுாறு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த சிவில் நீதிமன்ற நடுவர் குழு, டிரம்ப் குற்றவாளி என, 2023ல் தீர்ப்பளித்தது. மேலும், 48 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து டிரம்ப் மேல்முறையீடு செய்ததால், இழப்பீட்டு தொகை நீதிமன்ற பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், டிரம்ப் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுத்துவிட்டது. இதனால் கீழ் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.
டிரம்ப் பல ஆண்டுகளாக இவ்வழக்கை தாமதப்படுத்தி வருவதாக குறிப்பிட்ட, நியூயார்க் பெடரல் நீதிமன்ற நீதிபதி, ஏற்கனவே, நீதிமன்றம் வழங்க உத்தரவிட்ட இழப்பீட்டு தொகையான 48 கோடி ரூபாயை, வட்டியுடன் சேர்ந்து, 55 கோடி ரூபாய் பணத்தை உடனடியாக கரோலிடம் வழங்க உத்தரவிட்டார்.
நிராகரிப்பு
நீதிபதி உத்தரவிட்ட உடனே டிரம்பின் வழக்கறிஞர்கள் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர். ஆனால், மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி, டிரம்பின் அவசர மனுவை நிராகரித்ததுடன், கரோலுக்கு பணம் வழங்குவதை தடை செய்ய முடியாது என தீர்ப்பளித்தார்.