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சீசெல்ஸ் 50வது சுதந்திர தினக்கொண்டாட்டம்; பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

சீசெல்ஸ் 50வது சுதந்திர தினக்கொண்டாட்டம்; பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 09:12 AM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 06:54 AM

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 09:12 AM ADDED : ஜூன் 29, 2026 06:54 AM

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விக்டோரியா: சீசெல்ஸ் நாட்டின் 50வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் மோடி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். ''இந்த கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றதில் பெருமை கொள்கிறேன்'' என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான சீசெல்ஸ்க்கு 3 நாள் பயணமாக சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். நாட்டின் மிக உயரிய விருதான 'கார்டியன் ஆப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' என்ற விருது பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டு உள்ளது. தொடர்ந்து, சீசெல்ஸ் பார்லியில் உரையாற்றினார்.

அதன்பிறகு, இருதரப்பு உறவு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. மேலும், 500 மெட்ரிக் டன் அரிசி, 8,500 மெட்ரிக் டன் சிமெண்ட், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் உள்ளிட்டவைகளை அந்நாட்டிடம் பிரதமர் மோடி ஒப்படைத்தார். மேலும், சீசெல்ஸ் தொழில்முறை மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி மையத்திற்கு இருநாட்டு தலைவர்களும் அடிக்கல் நாட்டினர். அதுமட்டுமில்லாமல், ரூ.1,250 கோடி கடன் உதவிக்கான ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், சீசெல்ஸ் நாட்டின் 50வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டம் ஸ்டாட் லினிட்டே மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார். அப்போது, அங்கு நடைபெற்ற ராணுவ அணிவகுப்பை அவர் பார்வையிட்டார்.

பெருமை கொள்கிறேன்!

இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: சீசெல்ஸ் நாட்டின் சுதந்திரப் பொன்விழாவைக் குறிக்கும் தேசிய தினக் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
சீசெல்ஸ் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் ஒரு நம்பகமான நண்பனாகவும், கூட்டாளியாகவும் இந்தியா துணை நிற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது. மக்களுக்கு இடையேயான உறவுகள் தொடர்ந்து வலுப்பெற்று வருகிறது. வரும் காலங்களில் நமது நட்பு மேலும் வளரும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.



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