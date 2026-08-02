இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்த ஷேக் ஹசீனா; 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொதுவெளியில் உரை
இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்த ஷேக் ஹசீனா; 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொதுவெளியில் உரை
ADDED : ஆக 02, 2026 07:40 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 07:40 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, வரும் ஆக.,5ம் தேதி டில்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். இதன்மூலம் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக பொதுவெளியில் பேசுகிறார்.
வங்கதேசத்தில் மாணவர்கள் போராட்டம் காரணமாக அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார். அவர் மீது அந்நாட்டில் பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன. ஒரு வழக்கில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஷேக் ஹசீனா அளித்த பேட்டி ஒன்றில், தனது உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாகவும், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நாடு திரும்புவது குறித்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்து இருந்தார்.
கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி இந்தியாவுக்கு வந்த அவர், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக பொதுவெளியில் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார். தெற்காசிய வெளியுறவுச் செய்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு நடத்தும் நிகழ்வில் ஆன்லைன் மூலமாகப் பங்கேற்கவுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சி டில்லி மதுரா சாலையில் உள்ள சர் மார்க் டுல்லி அரங்கில் மாலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் அவரது மகன் சஜீப் வாஜித் ஜாய் நேரில் பங்கேற்கவுள்ளார். மேலும், முன்னாள் அமைச்சர் முஹிபுல் ஹாசன் சௌத்ரி நவுபெல், கிரிக்கெட் வீரர் சாகிப் அல் ஹசன், எழுத்தாளர் அபு ஒபைதா அரின் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்க உள்ளனர்.