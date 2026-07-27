தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/ அமெரிக்காவில் உணவுத் திருவிழாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; 2 பேர் பலி... 5 பேர் படுகாயம்

அமெரிக்காவில் உணவுத் திருவிழாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; 2 பேர் பலி... 5 பேர் படுகாயம்

அமெரிக்காவில் உணவுத் திருவிழாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; 2 பேர் பலி... 5 பேர் படுகாயம்

4

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 12:30 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:20 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

4

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 12:30 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:20 PM

4
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சியாட்டில்: அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் நடந்த உணவுத்திருவிழாவில் மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் பொதுமக்கள் 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.

சியாட்டில் சென்டர் பகுதியில் 'பைட் ஆப் சியாட்டில்' என்ற உணவுத்திருவிழா நடைபெற்றது. 3 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் 3,50,000 மக்கள் வரை கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், நேற்று மாலை 6 மணியளவில் உணவுத்திருவிழாவில் பங்கேற்றவர்கள் மீது சில மர்ம நபர்கள் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இதில், 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்ததும், போலீசார் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்றனர். அங்கிருந்த பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர். உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார், சியாட்டில் சென்டர் பகுதிக்கு பொதுமக்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us