பாடகி ஜானகி மறைவு: பிரபலங்கள் இரங்கல்

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சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி 88 வயதில் இன்று கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் காலமானார்.
அவரது மறைவுக்கு பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:26 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:26 PM
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சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி 88 வயதில் இன்று கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் காலமானார்.
அவரது மறைவுக்கு பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்
தன்னுடைய தேனமுதக் குரலால் தலைமுறை தலைமுறையாக மக்களை மகிழ்வித்த ஜானகி அம்மா அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்
நடிகர் கமல்ஹாசன்
பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா? இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.