எஸ்.ஐ.ஆர் பணி: மிரளும் எதிர்க்கட்சி முதல்வர்கள்!

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:50 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:50 AM
புதுடில்லி: தேர்தல் கமிஷனின் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்த்தன. இதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று தோல்வியையும் தழுவின.
இருப்பினும், காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், ஓட்டுத் திருட்டு எனும் பிரசாரத்தை தொடர்ந்து வருகிறார். எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி இனி அனைத்து மாநிலங்களிலும் நடக்கும் என்பதை அறிந்த எதிர்க்கட்சி, ஆளும் மாநில முதல்வர்கள், இப்போது தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றி உள்ளனர்.
பஞ்சாபில் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பகவந்த் மான் முதல்வராக உள்ளார். தேர்தல் கமிஷன் இப்போது அங்கு எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. தங்கள் ஆதரவு வாக்காளர்களின் பெயர் நீக்கப்பட்டு விடுமோ என்ற பயம் முதல்வர் பகவந்த் மானுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், முதல்வர் பகவந்த் மான், 'எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து பெயர் நீக்கப்பட்டால், அரசு சார்பில் முதியோருக்கு வழங்கப்படும் பணம், ரேஷன் உட்பட அனைத்து திட்டங்களின் பலன் கிடைக்காது' என, எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தற்போது, கர்நாடகாவிலும் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி நடக்கிறது. பஞ்சாப் முதல்வரை போலவே, கர்நாடக காங்., முதல்வர் சிவகுமாரும், 'வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசின் எந்த உதவியும் கிடைக்காது' என, கூறியுள்ளார்.
உண்மையிலேயே வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கும், சமூகநல திட்டங்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா என்றால் இல்லை. சமூகநல திட்டங்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஒரு அத்தாட்சி. இது இல்லை என்றால் ரேஷன் கார்டு அல்லது ஆதாரை அடையாளமாக காட்டலாம்.