நீர் நிலைகளை மீட்டெடுக்க மக்கள் இயக்கம் நடத்துங்க! முதல்வரிடம் 'சிறுதுளி' அமைப்பினர் வலியுறுத்தல்
நீர் நிலைகளை மீட்டெடுக்க மக்கள் இயக்கம் நடத்துங்க! முதல்வரிடம் 'சிறுதுளி' அமைப்பினர் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 06:49 AM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 06:49 AM
கோவை: 'தமிழகத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளை மீட்டெடுக்க மக்கள் இயக்கம் நடத்த வேண்டும்' என, தமிழக முதல்வரிடம், 'சிறுதுளி' அமைப்பினர் வலியுறுத்தினர்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜயை, 'சிறுதுளி' அமைப்பின் தலைவர் பாலசுப்ரமணியம், நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதா மோகன் உள்ளிட்டோர் நேற்று சந்தித்தனர். கோவையில் சிறுதுளி அமைப்பு துவக்கியதன் நோக்கம், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க செய்த மேம்பாட்டுப் பணிகள், நீர் நிலைகளை மீட்டெடுத்தது, மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு உருவாக்குவது உட்பட 23 ஆண்டுகளாக செய்து வரும் பணிகளை விளக்கினர்.
அப்போது, 'கோவையில் மக்கள் தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. அனைத்து நீர் நிலைகளையும் துார்வாரி, தண்ணீர் தேக்கும் பரப்பை அதிகரிக்க வேண்டும். சிங்காநல்லுார் குளத்தை துார்வாரி, நொய்யலில் வரும் வெள்ள நீரை தேக்க வேண்டும். மிக முக்கிய குடிநீர் ஆதாரங்களான சிறுவாணி மற்றும் பில்லுார் அணைகளை துார்வார வேண்டும். குப்பை மற்றும் கழிவு நீர் மேலாண்மையை தொழில்நுட்ப ரீதியாக கையாள வேண்டும். குப்பையை ஓரிடத்தில் குவித்து வைப்பது மட்டுமே தீர்வாகாது, வெளிநாடுகளில் பின்பற்றும் டெக்னாலஜியை கையாள்வது சரியானதாக இருக்கும்' என தெரிவித்தனர்.
'சிறுதுளி' நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதா மோகன் கூறியதாவது: கோவையில் தண்ணீர் இல்லாமல் குளங்கள் வறண்டு இருந்த சமயத்தில் சிறுதுளி அமைப்பு துவக்கி, மக்கள் இயக்கம் நடத்தி, மீட்டெடுத்ததை முதல்வரிடம் தெரிவித்தோம். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நீர் நிலைகளையும் மீட்டெடுக்க மக்கள் இயக்கம் நடத்த வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் தமிழகம் முழுவதும் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் என கூறினோம். அதற்கு, 'இணைந்து பணியாற்றலாம்' என, அவர் உறுதியளித்தார்.
குளங்களை துார்வார குறித்த காலத்துக்குள் அனுமதி கிடைப்பதில்லை. தாமதமாக அனுமதி கிடைக்கும்போது மழை பெய்யத் துவங்கி விடுகிறது; தண்ணீரை தேக்க முடிவதில்லை. விரைந்து அனுமதி வழங்க கோரினோம். குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கலாம். கழிவு நீரை சுத்திகரித்து குளங்களில் தேக்க வேண்டும். கட்டுமான பணி, தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுக்கு வழங்கலாம் என தெரிவித்தோம். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
சந்திப்பு முடியும் தருவாயில், அதிகாரிகளை அழைத்த முதல்வர், 'குளங்களை துார்வார அனுமதி வழங்குவதில் தாமதம் கூடாது' என அறிவுறுத்திய அவர், 'இனி, அதுபோல் நடக்காது; உடனடியாக சரி செய்து தருகிறோம். எந்த பிரச்னையாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள்; தீர்க்கிறோம்' என உறுதியளித்தார்.