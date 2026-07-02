தவெக கூட்டணிக்கு மேலும் சில கட்சிகள் வரும்: முதல்வர் விஜய்
தவெக கூட்டணிக்கு மேலும் சில கட்சிகள் வரும்: முதல்வர் விஜய்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 05:30 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 05:30 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் பேசியுள்ளதாவது: த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்கும் முயற்சியில் தி.மு.க., இறங்கியுள்ளது. தி.மு.க.,வின் சதியை முறியடிக்க வேண்டுமானால், அக்கட்சியை பலவீனப்படுத்த வேண்டும். 'இன்னும் மூன்று மாதங்களில், ஆறு மாதங்களில் ஆட்சி கலைந்து விடும்' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்; அவரது எண்ணம் நிறைவேறாது.
எத்தகைய சவால்களையும் எதிர்கொள்ள, த.வெ.க., அரசு தயாராக இருக்கிறது. மதசார்பின்மையில் எந்த சமரசமும் இல்லை. ஐந்து ஆண்டுகள் த.வெ.க., ஆட்சி நீடிக்கும். இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு த.வெ.க., கூட்டணி நிலைத்திருக்கும். தற்போதுள்ள கூட்டணியை பலப்படுத்த வேண்டும்.
வரும் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும். அப்போது தான், தி.மு.க.,வின் சதியை முறியடிக்க முடியும். த.வெ.க., கூட்டணிக்கு மேலும் சில கட்சிகள் வர உள்ளன. இவ்வாறு அவர் பேசியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.