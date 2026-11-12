திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் விரைவில் வெற்றித் தீபம் ஏற்றப்படும்: ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராமரவிக்குமார் பேட்டி
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் விரைவில் வெற்றித் தீபம் ஏற்றப்படும்: ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராமரவிக்குமார் பேட்டி
UPDATED : நவ 12, 2026 09:05 PM
ADDED : நவ 12, 2026 06:51 PM
UPDATED : நவ 12, 2026 09:05 PM ADDED : நவ 12, 2026 06:51 PM
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கு நவம்பர் 17ல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. இதில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்க வேண்டி ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராமரவிக்குமார் தலைமையில் பழநி திருஆவினன்குடி முருகன் கோயிலில் பஞ்சதீபம் ஏற்றி வழிபாடு நடந்தது.
பின் ராமரவிக்குமார் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி சுவாமிநாதனின் உத்தரவு நகல், அதற்கு தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ததில் ஜெயசந்திரன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்த தீர்ப்பின் நகலை முருகன் சன்னதியில் வைத்து வழிபாடு நடத்தினோம். பக்தர்கள் இதற்காக வீடுகளில் விளக்கேற்ற வேண்டும். இவ்வழக்கில் வெற்றி பெற்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் வெற்றி தீபம் ஏற்றப்படும்.
கடந்த அரசு விளக்கேற்றாத காரணத்தால் 'அகல் விளக்கு' எனும் பதிப்பகத்தால் புத்தக பிரச்னையில் அவமானப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்காமல் தீபம் ஏற்றாமல் இருந்த முந்தைய தி.மு.க., அரசு இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது.
இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழநியில் அனைத்துலக முத்தமிழ் முருகன் மாநாடு நடந்தது. இம்மாநாடு கணக்கு இதுவரை தெரிவிக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து புகார் மனு அனுப்பியுள்ளோம். ஆட்சியும் மாறியும் காட்சி மாறாத நிலையில் 2 ஆண்டுகள் முன்பு கோயில் நிர்வாகம் முருகன் மாநாட்டிற்கு துவங்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்கில் இன்று வரை நிதி வசூல் செய்யப்படுகிறது. நிறைவு பெற்ற மாநாட்டிற்கு நிதி வசூல் செய்வதால் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல உள்ளோம் என்றார்.