பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்! கடைசி நிமிட கோலால் த்ரில் வெற்றி
பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்! கடைசி நிமிட கோலால் த்ரில் வெற்றி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 AM
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதிக்கு ஸ்பெயின் அணி முன்னேறியது. ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்தில், மெரினோ கோல் அடிக்க, காலிறுதியில் 2-1 என வெற்றி பெற்றது, பெல்ஜியம் அணி வெளியேறியது.
உலக கால்பந்து ரசிகர்களைக் கட்டிப்போட்டுள்ள பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான காலிறுதியில், பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின.
ஆரம்பமே அதிரடி
ஆட்டம் தொடங்கிய முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரமாகப் போராடின. ஆட்டத்தின் 30வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரூயிஸ் அருமையான ஒரு கோலை அடித்து அணியை 1 - 0 என முன்னிலை பெறச் செய்தார். இதனால் ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.
பெல்ஜியத்தின் பதிலடி
இருப்பினும், பெல்ஜியம் அணி சளைக்காமல் போராடியது. ஆட்டத்தின் முதல் பாதி முடிவடைய சில நிமிடங்களே இருந்த நிலையில், 41வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணியின் கெட்டேலேரே ஒரு மின்னல் வேக கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1 - 1 என சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தார். இதனால் ஆட்டத்தில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது.
கடைசி நிமிட த்ரில்லர்
இரண்டாவது பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகளை எதிரணியின் தடுப்பாட்ட வீரர்கள் முறியடித்தனர். ஆட்டம் சமனில் முடிந்து கூடுதல் நேரத்திற்குச் செல்லுமா என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த வேளையில், 88வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மெரினோ ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
அவர் அடித்த அசாத்தியமான கோல் ஸ்பெயின் அணிக்கு 2 - 1 என்ற கணக்கில் வெற்றியை எளிதாக்கியது. அதன் பின் பெல்ஜியம் அணியால் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியாததால், 2 - 1 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயின் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்து, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. தோல்வியடைந்த பெல்ஜியம் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.