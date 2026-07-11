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பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்! கடைசி நிமிட கோலால் த்ரில் வெற்றி

பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்! கடைசி நிமிட கோலால் த்ரில் வெற்றி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 AM

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லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதிக்கு ஸ்பெயின் அணி முன்னேறியது. ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்தில், மெரினோ கோல் அடிக்க, காலிறுதியில் 2-1 என வெற்றி பெற்றது, பெல்ஜியம் அணி வெளியேறியது.

உலக கால்பந்து ரசிகர்களைக் கட்டிப்போட்டுள்ள பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான காலிறுதியில், பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின.

​ஆரம்பமே அதிரடி


​ஆட்டம் தொடங்கிய முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரமாகப் போராடின. ஆட்டத்தின் 30வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரூயிஸ் அருமையான ஒரு கோலை அடித்து அணியை 1 - 0 என முன்னிலை பெறச் செய்தார். இதனால் ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

​பெல்ஜியத்தின் பதிலடி


​இருப்பினும், பெல்ஜியம் அணி சளைக்காமல் போராடியது. ஆட்டத்தின் முதல் பாதி முடிவடைய சில நிமிடங்களே இருந்த நிலையில், 41வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணியின் கெட்டேலேரே ஒரு மின்னல் வேக கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1 - 1 என சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தார். இதனால் ஆட்டத்தில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது.

​கடைசி நிமிட த்ரில்லர்


​இரண்டாவது பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகளை எதிரணியின் தடுப்பாட்ட வீரர்கள் முறியடித்தனர். ஆட்டம் சமனில் முடிந்து கூடுதல் நேரத்திற்குச் செல்லுமா என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த வேளையில், 88வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மெரினோ ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார். ​

அவர் அடித்த அசாத்தியமான கோல் ஸ்பெயின் அணிக்கு 2 - 1 என்ற கணக்கில் வெற்றியை எளிதாக்கியது. அதன் பின் பெல்ஜியம் அணியால் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியாததால், 2 - 1 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயின் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்து, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. தோல்வியடைந்த பெல்ஜியம் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

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