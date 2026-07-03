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/செய்திகள்/உலகம்/ சரித்திரத்தில் இடம்பிடித்தார் ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனாய் சைமன்; உலக சாதனை படைத்து அசத்தல்

சரித்திரத்தில் இடம்பிடித்தார் ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனாய் சைமன்; உலக சாதனை படைத்து அசத்தல்

சரித்திரத்தில் இடம்பிடித்தார் ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனாய் சைமன்; உலக சாதனை படைத்து அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 03, 2026 11:12 AM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 11:12 AM

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நமது சிறப்பு நிருபர்

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து கோல்கீப்பர் உனாய் சைமன் உலக சாதனை படைத்து சரித்திரத்தில் இடம்பிடித்தார்.

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து கோல் கீப்பர் உனாய் சைமன். இவர் உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 519 நிமிடங்கள் எந்த கோலும் போட முடியாமல் தடுத்த கோல் கீப்பர் என்ற புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதன் மூலம் உலகக்கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், அதிகப்படியான நேரம் கோல் போட முடியாமல் தடுத்த கோல் கீப்பர் என்ற பழைய சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது. 36 ஆண்டுகளாக நிலைத்திருந்த இத்தாலி கோல் கீப்பர் வால்டர் ஜெங்காவின் 517 நிமிட சாதனை முடிவுக்கு வந்தது.

ஆஸ்திரியாவுக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனாய் சைமன், 519 நிமிடங்களை கடந்து இந்த உலக சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். சைமனின் சாதனை இரண்டு உலகக் கோப்பைகளை உள்ளடக்கியது. நடப்பாண்டு போட்டியில் சவுதி அரேபியா, உருகுவே மற்றும் ஆஸ்திரியா ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக கோல் எதுவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் இருந்தார்.

மொராக்கோவிடம் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஸ்பெயின் தோற்றது. ஆனால் 120 நிமிட ஆட்டத்தின் போதும் சைமன் ஒரு கோல் கூட விட்டுக்கொடுக்கவில்லை. கோல் கீப்பர் உனாய் சைமனின் இந்த சாதனை உலக கால்பந்து போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டையும், கவனத்தையும் பெற்றுள்ளது.

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