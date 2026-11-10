அதிமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய 4 பேரின் தகுதிநீக்க விவகாரம்; விசாரணையை தொடங்கினார் சபாநாயகர்
அதிமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய 4 பேரின் தகுதிநீக்க விவகாரம்; விசாரணையை தொடங்கினார் சபாநாயகர்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:09 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 10:47 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:09 AM
அதிமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்களிடம் சபாநாயகர் விசாரணை நடத்தினார்.
மே 13ம் தேதி சட்டசபையில் நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பின்போது கொறடா உத்தரவை மீறி, அதிமுகவை சேர்ந்த, 25 எம்எல்ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக ஓட்டளித்தனர். அவர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சபாநாயகரிடம் புகார் அளித்தார். அதில் 21 பேர் தங்கள் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்ததால் அவர்கள் மீதான நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டது.
ஆனால் மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் மீதான புகார் திரும்ப பெறப்படவில்லை. அவர்கள் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
முன்னாள் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவரும் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்தனர். இந்த ஆறு பேர் மீதான தகுதி நீக்க வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
அவர்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டதை எதிர்த்து அதிமுக தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் நான்கு பேர் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றது சரியானதே என, தெரிவித்தது. தகுதி நீக்கம் தொடர்பான மனுக்கள் மீது 2 மாதத்திற்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தற்போது விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். தலைமை செயலகத்தில் உள்ள தனது அறையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் இன்று (நவ.10) இருதரப்பினரிடமும் விசாரணையை தொடங்கினார். இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார் ஆகியோரிடம் அவர் விசாரணை நடத்தினார்.
அதிமுக சார்பில் கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம், இன்பதுரை ஆகியோர் ஆஜராகினர். விசாரணைக்கு பின்னர், சபாநாயகர் இறுதி முடிவை எடுத்து அறிவிக்க உள்ளார்.