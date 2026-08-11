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சென்னை போலீசில் ஊழலுக்கு எதிராக சிறப்பு பிரிவு துவக்கம்: புகார் தெரிவிக்க வாட்ஸாப் எண் வெளியீடு

சென்னை போலீசில் ஊழலுக்கு எதிராக சிறப்பு பிரிவு துவக்கம்: புகார் தெரிவிக்க வாட்ஸாப் எண் வெளியீடு

9

UPDATED : ஆக 11, 2026 05:33 PM

ADDED : ஆக 11, 2026 05:16 PM

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UPDATED : ஆக 11, 2026 05:33 PM ADDED : ஆக 11, 2026 05:16 PM

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சென்னை: சென்னை போலீசில் ஊழலுக்கு எதிராக சிறப்புப்பிரிவு துவக்கப்பட்டுள்ளது. புகார் தெரிவிப்பதற்கான வாட்ஸாப் எண்ணும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்ததும் லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தாசில்தார், விஏஓ, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அடிக்கடி ரெய்டு நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் கேட்டால் 94981 80936 என்ற வாட்ஸாப் எண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. dvac@nic.in என்ற இமெயில் வாயிலாகவும் புகார் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு இருந்தது. இதற்கு பொது மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் சென்னை போலீசிலும், ஊழல் ஒழிப்புக்கு என தனிப்பிரிவு துவக்கப்பட்டுள்ளது. புகார் தெரிவிப்பதற்காக 78717 23000 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை போலீசார் வெளியிட்ட அறிக்கையில், '' போலீசார் பணிகளை மேற்கொள்ள லஞ்சம் கேட்டால் பொது மக்கள் 78717 23000 என்ற எண்ணுக்கு நேரடியாகவோ, வாட்ஸாப் வாயிலாகவோ புகார் தெரிவிக்கலாம். தகவல் தெரிவிப்பவர்கள் விவரம் ரகசியமாக வைக்கப்படும். பெறப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் விசாரிக்கப்பட்டு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போலீசார், அவர்களின் பணிகளை செய்ய யாரும் எந்த வகையிலும் லஞ்சம் தர வேண்டாம்,'' எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.

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