அடையாறு, கூவம் ஆறுகளை மேம்படுத்த சிறப்பு திட்டம்; பட்ஜெட்டில் மக்களுக்கு ஆசை காட்டியது தமிழக அரசு
அடையாறு, கூவம் ஆறுகளை மேம்படுத்த சிறப்பு திட்டம்; பட்ஜெட்டில் மக்களுக்கு ஆசை காட்டியது தமிழக அரசு
ADDED : ஆக 06, 2026 06:42 AM
ADDED : ஆக 06, 2026 06:42 AM
சென்னை அடையாறு, கூவம் ஆறுகளில் நன்னீர் செல்லும் வகையில், உலக அளவிலான 'டெண்டர்' கோரப்பட்டு, மறு சீரமைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என, தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்ட பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆறுகளில் ஆனந்த குளியல் போடலாம்; படகு சவாரி செய்யலாம் எனவும், அதற்கேற்ப மேம்படுத்தப்படும் எனவும், மக்களுக்கு தமிழக அரசு ஆசை காட்டியுள்ளது.
நமது சிறப்பு நிருபர்
சென்னை நகரின் முக்கிய அடையாளங்களாக கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகள் உள்ளன. ஒரு காலத்தில் படகு சவாரி நடந்த இந்த ஆறுகள் தற்போது, கழிவுநீர் கலப்பால், 'கப்பு' அடிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமாகி உள்ளது. இந்த ஆறுகளை துாய்மைப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக மீட்டெடுக்கவும், தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., அரசுகள் முயற்சி மேற்கொண்டன.
கூவம் ஆறு சீரமைப்புக்கு, 604.77 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டது. ஆற்றின் கரையோரங்களை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்ட குடிசைகள் அகற்றப்பட்டு, அங்கிருந்தோர் மறு குடியமர்வு செய்யப்பட்டனர். தடுப்பு வேலிகள் அமைத்து, கரையோரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆனாலும், விதிமீறி கழிவுநீர் கலப்பதை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகளாலும், மாநகராட்சியாலும் தடுக்க முடியவில்லை. இதனால், கூவம் தற்போது துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
அதேபோல், அடையாறு ஆற்றை, 17,000 கோடி ரூபாயில் சீரமைக்க, திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, 4,778.26 கோடி ரூபாயில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. பல்வேறு காரணங்களால் பணிகள்முடக்கப்பட்டன. இப்படி முக்கிய இரு ஆறுகளும் சீரழிந்துள்ள நிலையில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு முதல்வரான த.வெ.க., தலைவர் விஜய், அவற்றை மீட்டெடுக்கும் சிறப்பு திட்டம் தயாரிக்க உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று வெளியான தமிழக பட்ஜெட்டில், கூவம், அடையாறு ஆறுகள் சீரமைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என, நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிவிப்பு:
* கூவம், அடையாறு ஆறுகளை அதன் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர, இந்த அரசு கடுமையாக பாடுபடும். அதற்கு, உலகளாவிய டெண்டர் கோரப்பட்டு, திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்படும்.
* கூவம், அடையாறு ஆறுகளில் குழந்தைகள் ஆனந்த குளியலில் ஈடுபடுவதையும், அனைத்து வயதினரும் நதிக்கரையில் உடற்பயிற்சி செய்வதையும், படகு சவாரி செய்து துாய்மையான காற்றை சுவாசிப்பதையும் அரசு உறுதி செய்யும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.