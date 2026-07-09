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மஹா., எதிர்க்கட்சி கூட்டணியில் பிளவு: சரத்பவார் - ஷிண்டே சந்திப்பால் மோதல்

மஹா., எதிர்க்கட்சி கூட்டணியில் பிளவு: சரத்பவார் - ஷிண்டே சந்திப்பால் மோதல்

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UPDATED : ஜூலை 09, 2026 08:35 PM

ADDED : ஜூலை 09, 2026 07:35 PM

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UPDATED : ஜூலை 09, 2026 08:35 PM ADDED : ஜூலை 09, 2026 07:35 PM

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மும்பை: மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவை, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் சந்தித்ததை, உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கட்சி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. இதனால் கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக சரத்பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தேஜ கூட்டணியில் அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியில் இணையும் என தகவல் வெளியானது. காங்கிரஸ் கட்சி உடன் பேச்சு நடப்பதை அக்கட்சி தலைவர்கள் உறுதி செய்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், சட்டசபை வளாகத்தில் சரத் பவார், துணை முதல்வரும் சிவசேனா கட்சித் தலைவருமான ஏக்நாத் ஷிண்டேவை சந்தித்து பேசினார்.

இதனை விமர்சித்துள்ள உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் ராவத் கூறியதாவது: சரத்பவார் மிகப்பெரிய தலைவர். ஆனால் மஹாராஷ்டிரா அரசியலை ஊழல் என்ற விஷத்தை பரப்பிய ஏக்நாத் ஷிண்டைவை சந்தித்தது சரியல்ல. இந்த சந்திப்பு சரத்பவார் கட்சி மீதான நம்பிக்கையை குறைத்துள்ளது. நாங்கள் அஜித்பவார் தரப்பினரை சந்தித்தால் அது கூட்டணி தர்மத்தை மீறியதாக கருதப்பட்டு இருக்கும். எனவே கூட்டணி தர்மத்தை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். அடிமட்ட தொண்டர்களின் உணர்வை தான் பிரதிபலிக்கிறேன் எனக்கூறினார்.

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