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ஆசிரியர் நியமனத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: ஸ்ரீதர் வேம்பு விருப்பம்

ஆசிரியர் நியமனத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: ஸ்ரீதர் வேம்பு விருப்பம்

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 08:43 PM

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 08:43 PM

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சென்னை: ஆசிரியர்கள் நியமனத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என ஸோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

இந்தாண்டு தமிழகத்தில் சுமார் ஐம்பது சதவீத மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளில் படித்து வருகின்றனர். ஆனால் அரசு பள்ளிகளின் நிலை மோசமாக உள்ளதால், இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. அரசு பள்ளிகள் மோசமாக இருப்பதால் ஏழை பெற்றோர் கூட கடன் வாங்கி தங்களது குழந்தைகளை தனியார் பள்ளிகளில் சேர்க்கின்றனர்.

ஆனால் ஒரு முக்கிய பிரச்னை என்னவென்றால், அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நியமனத்தில் ஊழல். இது நீண்ட காலமாகவே ஒரு வெளிப்படையாள ரகசியமாக இருந்து வருகிறது. நடைமுறை விகிதப்படி, சுமார் ஒரு ஆண்டு சம்பளத்தை முன்பணமாக வழங்குவது தான் என என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நான் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் தான் படித்தேன். எனவே, அமைப்பை வலிமையானதாக மாற்ற வேண்டும்.எங்களின் இலவசப் பள்ளியை விரிவுபடுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அதனை விரிவுபடுத்துகிறோம். ஆனால், அரசு பள்ளிகளை மிகவும் வலிமையானதாக மாற்ற வேண்டும்.

அரசு பள்ளிகளில் அர்ப்பணிப்புள்ள ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். அவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும். அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நியமனத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.

அரசுப் பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சில இடங்களில் நன்றாகவும் சில இடங்களில் அவ்வளவு சிறப்பானதாகவும் இல்லை. ஆனால, அரசு பள்ளி ஆசிரியர் நியமன நடைமுறையில் உள்ள குறைபாடுகளை சரி செய்தபின்னரே உள்கட்டமைப்பு பிரச்னைை சரி செய்வது குறித்து பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார்.

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