திமுக ஆதரவில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் என்று ஸ்டாலினே என்னிடம் பேசினார்: காதர் மொய்தீன்
திமுக ஆதரவில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் என்று ஸ்டாலினே என்னிடம் பேசினார்: காதர் மொய்தீன்
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:22 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:22 PM
சென்னை: இபிஎஸ் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பதற்காக, திமுக தலைவர் ஸ்டாலினே என்னுடன் பேசினார் என முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்தார்.
நமது நிருபர்
அவரது பேட்டி: அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு நானும், அபுபக்கரும் போனோம். என்ன சார் பண்ணுவது பிரச்னை பெரிதாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்டோம். இப்படி ஆதரவு கேட்கிறார்களே என்ன செய்வது என்று என்றோம். அதற்கு முந்தைய நாள் ஸ்டாலின் அதிக எம்எல்ஏக்கள் கொண்டவர்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கலாம் என கவர்னருக்கு வலியுறுத்தி அறிக்கை கொடுத்திருந்தார். இதுக்கு வரவேற்று நாங்கள் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தோம். மறுநாள் பிரச்னை அதிகமான பிறகு மீண்டும் அறிவாலயம் போனோம்.
அப்பொழுது இபிஎஸ் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பதற்காக திமுக பேசுவதாக கூறினர். இவர்கள் சத்தியமாக என்ன சொல்கிறார்கள் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை. திமுக ஆதரவில் பழனிசாமி முதல்வர் என்று ஸ்டாலினே என்னிடம் பேசினார். என் கூட இருந்த அபூபக்கர் இடம் என்னமோ சொல்கிறார்களே எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று கேட்டேன். இதை தான் சார் சொல்கிறார்கள் என்றார். வெளியே வந்து கூட கேட்டேன். இதைதான் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னவுடன் என்னப்பா யோசிக்கிறார்கள் என்றேன்.
இரண்டாவது நாள் பிரஷர் ரொம்ப ஓவராக வந்த பிறகு திரும்ப போனோம். அப்பொழுது திருமாவளவனை முதல்வராக முயற்சி நடக்கிறது என்றார்கள். இது சொன்னவுடன் நான் கேட்டேன். அவர் எம்எல்ஏ கூட இல்லையே என்றேன். ஆறு மாதத்தில் எம்எல்ஏ ஆக்கி விடலாம் என்று சொன்னார்கள். இதனை யார் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்? எப்படி ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்று கேட்டேன். அதுக்கு மேல் நான் ஒன்றும் பேசவில்லை.
முஸ்லிம் லீக் என்பது சமுதாயத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கும் கட்சி. இதற்குப் பிறகு சரி வராது என்று தான் மேல்மட்ட கூட்டத்தைக் கூட்டி, முடிவெடுத்து தவெகவில் சேர்ந்து விடுவோம் என்று அறிவித்தேன். இதுகுறித்து அரசியல் நிபுணர்கள் குழுவுக்கும் தெரிவித்தோம். அவர்கள் ஓகே சொன்ன பிறகு நாங்கள் முடிவு செய்தோம். மந்திரி சபையில் சேரும்போது ஸ்டாலின் இடம் பேசி, இது மாதிரி முடிவெடுக்கிறோம் என்று சொன்னபோது நன்றி அண்ணா, வாழ்த்துக்கள் அண்ணா என்று சொன்னார். அதுக்கு மேல் என்ன செய்ய முடியும். இவ்வாறு காதர் மொய்தீன் கூறினார்.