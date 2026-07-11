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/செய்திகள்/இந்தியா/அதிநவீன ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு

அதிநவீன ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு

அதிநவீன ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:37 PM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:30 PM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:37 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:30 PM

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விசாகப்பட்டினம்: உள் நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன போர்க்கப்பலான ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி, நம் நாட்டின் கடற்படையில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டது.

நம் கடற்படையின், 'போர்க்கப்பல் வடிவமைப்பு பணியகம்' மூலம் ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி என்ற அதிநவீன போர்க்கப்பல் வடிவமைக்கப்பட்டு, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள, 'மசாகன் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிடெட்' என்ற நிறுவனத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டது.

மத்திய அரசின், 'தற்சார்பு இந்தியா' மற்றும் 'மேக் இன் இந்தியா' ஆகிய திட்டங்களின் கீழ், 75 சதவீத உள்நாட்டு மூலப்பொருட்களை கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த கப்பலை, ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடற்படைத் தளத்தில் நடந்த விழாவில், ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ததுடன், கிழக்குக் கடற்படைப் பிரிவில் இணைத்தார்.

நம் நாட்டின் கடற்படையின் வலிமையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 'ப்ராஜக்ட் 17 ஆல்பா' என்ற திட்டத்தின்கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட ஏழாவது மற்றும் இறுதிப் போர்க்கப்பல் இதுவாகும். ஒடிஷா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையின் புகழ்பெற்ற சிகரமான மகேந்திரகிரி மலையின் நினைவாக இக்கப்பலுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது, 489 அடி நீளம், 58 அடி அகலம் கொண்டது.

மணிக்கு அதிகபட்சமாக 28 நாட்ஸ் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் கொண்ட இக்கப்பல், வான்வழித் தாக்குதல்கள், கடற் மேற்பரப்பில் சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் கடலுக்கு அடியில் பதுங்கியிருக்கும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் என அனைத்து வகையான தாக்குதல்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டது.

எதிரிகளின் ரேடாரில் சிக்காத வகையில் அதிநவீன 'ஸ்டெல்த்' தொழில்நுட்ப வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டதுடன், உந்துவிசை வடிவமைப்பு கப்பலின் சத்தத்தைக் குறைத்து, எதிரி நீர்மூழ்கிகளிடம் சிக்காமல் தடுக்க உதவும். இக்கப்பலில், 500 கி.மீ., துாரம் வரை பிரம்மோஸ் ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல் நடத்தும் தொழில்நுட்பம், எதிரி நாட்டு விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், ஏவுகணைகளை நடுவானிலேயே சுட்டு வீழ்த்தும் நீண்டதுார வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இதுதவிர, கப்பலின் முன்பகுதியில் இலக்குகளை துரிதமாக தாக்கும் பீரங்கி வசதி, ராக்கெட் லாஞ்சர்கள், ஹெலிகாப்டர்களை இயக்கும் வசதி மற்றும் நவீன தகவல் தொடர்பு சென்சார்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

போர் நடவடிக்கைகள் மட்டுமின்றி, நம் நாட்டின் கடல்சார் பாதுகாப்பு, தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள், பேரிடர் கால மனிதநேய உதவிகளுக்கும் இக்கப்பல் பயன்படுத்தப்படும். இக்கப்பலில், எரிபொருள் நிரப்பாமல் தொடர்ந்து 10,200 கி.மீ., வரை கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட முடியும். ஒரே நேரத்தில், 226 கடற்படை வீரர்கள், அதிகாரிகள் இதில் தங்கி பணியாற்ற முடியும்.

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