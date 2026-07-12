அதிநவீன ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு
அதிநவீன ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:09 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:09 AM
விசாகப்பட்டினம்: உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன போர்க்கப்பலான ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி, நம் நாட்டின் கடற்படையில் அதிகாரப்பூர்வமாக நேற்று இணைக்கப்பட்டது.
நம் கடற்படையின், 'போர்க்கப்பல் வடிவமைப்பு பணியகம்' மூலம் ஐ.என்.எஸ்., மகேந்திரகிரி என்ற அதிநவீன போர்க்கப்பல் வடிவமைக்கப்பட்டு, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள, 'மசாகன் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிடெட்' என்ற நிறுவனத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டது.
போர்த்திறன்
மத்திய அரசின், 'தற்சார்பு இந்தியா' மற்றும் 'மேக் இன் இந்தியா' ஆகிய திட்டங்களின் கீழ், 75 சதவீத உள்நாட்டு மூலப்பொருட்களை கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த கப்பலை, ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடற்படை தளத்தில் நேற்று நடந்த விழாவில், ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ததுடன், கிழக்கு கடற்படை பிரிவில் இணைத்தார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:
அதிநவீன போர்க்கப்பலான மகேந்திரகிரி, நம் நாட்டின் கடல்சார் நலன்களை கடற்கரைக்கு அருகே மட்டுமின்றி, தொலைதுார மற்றும் ஆழ்கடல்களிலும் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டது. இது, நம் நாட்டின் வளர்ந்து வரும் ராணுவ உற்பத்தி திறனை பிரதிபலிக்கிறது.
இதன் மூலம் நம் கடற்படையின் போர்த்திறன் மேலும் வலுப்படும். உள்நாட்டு போர்க்கப்பல்களை உருவாக்கும் ஒரு முன்னணி நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதை இக்கப்பல் பறைசாற்றுகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நம் நாட்டின் கடற்படையின் வலிமையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 'புராஜக்ட் 17 ஆல்பா' என்ற திட்டத்தின் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட ஏழாவது மற்றும் இறுதி போர்க் கப்பல் இதுவாகும் .
ஒடிஷா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் புகழ்பெற்ற சிகரமான மகேந்திரகிரி மலையின் நினைவாக இக்கப்பலுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது, 489 அடி நீளம், 58 அடி அகலம் கொண்டது.
ஆற்றல் நிறைந்தது
மணிக்கு அதிகபட்சமாக 28 நாட்ஸ் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் கொண்ட இக்கப்பல், வான்வழி தாக்குதல்கள், கடல் மேற்பரப்பில் சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் கடலுக்கு அடியில் பதுங்கியிருக்கும் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் என, அனைத்து வகை தாக்குதல்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டது.
எதிரிகளின் ரேடாரில் சிக்காத வகையில் அதிநவீன 'ஸ்டெல்த்' தொழில்நுட்ப வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டதுடன், உந்துவிசை வடிவமைப்பு கப்பலின் சத்தத்தை குறைத்து, எதிரி நீர்மூழ்கிகளிடம் சிக்காமல் தடுக்க உதவும்.
இக்கப்பலில், 500 கி.மீ., துாரம் வரை பிரம்மோஸ் ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல் நடத்தும் தொழில்நுட்பம், எதிரி நாட்டு விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், ஏவுகணைகளை நடு வானிலேயே சுட்டு வீழ்த்தும் நீண்டதுார வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
பீரங்கி வசதி
இது தவிர, கப்பலின் முன்பகுதியில் இலக்குகளை துரிதமாக தாக்கும் பீரங்கி வசதி, ராக்கெட் லாஞ்சர்கள், ஹெலிகாப்டர்களை இயக்கும் வசதி மற்றும் நவீன தகவல் தொடர்பு சென்சார்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
போர் நடவடிக்கைகள் மட்டுமின்றி, நம் நாட்டின் கடல்சார் பாதுகாப்பு, தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகள், பேரிடர் கால மனிதநேய உதவிகளுக்கும் இக்கப்பல் பயன்படுத்தப்படும்.
இக்கப்பலில் எரிபொருள் நிரப்பாமல் தொடர்ந்து 10,200 கி.மீ., வரை கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட முடியும். ஒரே நேரத்தில் 226 கடற்படை வீரர்கள், அதிகாரிகள் இதில் தங்கி பணியாற்ற முடியும்.