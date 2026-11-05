விற்பனை வரிக்கு கூடுதல் வரி விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது: 1974ல் வழங்கிய தீர்ப்பை உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்
விற்பனை வரிக்கு கூடுதல் வரி விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது: 1974ல் வழங்கிய தீர்ப்பை உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 AM
புதுடில்லி: 'விற்பனை வரி மீது கூடுதல் வரி விதிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளது' என, 1974ல் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (நவ.,4) உறுதி செய்தது. இதன் மூலம் 27 ஆண்டுகளாக சிக்கலில் இருந்த சட்ட விவகாரத்திற்கு தீர்வு கிடைத்துள்ளது.
தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநில அரசுகள் கடந்த 1970களில் வணிகர்களின் மொத்த வர்த்தக அடிப்படையில் கூடுதல் விற்பனை வரி விதித்தன. தமிழ்நாடு கூடுதல் விற்பனை வரிச் சட்டம், 1970ன் கீழ், ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல், மொத்த வர்த்தக வருவாய் கொண்ட வணிகர்களுக்கு அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய விற்பனை வரி உடன், 5 சதவீதம் கூடுதலாக வரி விதிக்கப்பட்டது.
இதனை எதிர்த்து வணிகர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை அடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'கூடுதல் விற்பனை வரி என்பது, வரியின் விகிதத்தை உயர்த்துவதே ஆகும்; இது வருமான வரி அல்ல' என கூறி, மாநில பட்டியலின் கீழ், மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்க முழு அதிகாரம் உள்ளது' என தீர்ப்பளித்தது.
'எஸ்.கோடார் வெர்சஸ் கேரள அரசு' என்ற பெயரிலான இவ்வழக்கின் தீர்ப்பை பின்பற்றி, ஒடிசா மாநில அரசு கடந்த, 1994 காலக்கட்டத்தில் தன், 1947ம் ஆண்டின் விற்பனை வரிச் சட்டத்தில் பிரிவு, 5ஏ என்ற ஷரத்தை சேர்த்தது.
இதன்படி, ஆண்டுக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் மொத்த வர்த்தக வருவாய் கொண்ட வணிகர்களுக்கு, 10 சதவீதம் முதல், 15 சதவீதம் வரை கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டது. ஒடிசாவில் உள்ள அர்ஜுன் மாவு ஆலை உள்ளிட்ட வர்த்தகர்கள், இதனை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்திலும், பின்னர் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் மேல் முறையீடு செய்தனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணையின்போது ஒடிசா மாநில அரசின் பிரிவு, 5ஏ கீழ் விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரியை எதிர்த்து வாதிட்ட வணிகர்கள், 1974ம் ஆண்டின் 'எஸ்.கோடார்' தீர்ப்பின் சட்ட செல்லுபடிதன்மையை மீண்டும் கேள்விக்கு உட்படுத்தினர்.
'எஸ்.கோடார்' வழக்கின் தீர்ப்புக்கு பின் வந்த சில உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் மொத்த வர்த்தக வருவாய் அடிப்படையில் வரி விதிக்கும்போது, அது வருமான வரியின் தன்மையை பெறுகிறதா? என்பதில் சில சட்ட விளக்க முரண்பாடுகள் காணப்பட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
அதே சமயம் ஒடிசா உள்ளிட்ட பிற மாநில அரசுகள் விற்பனை வரியில் கூடுதல் வரி விதிப்புக்கு 'எஸ்.கோடார்' தீர்ப்பையே சட்டப் பாதுகாப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்வைத்தன.
இதைத் தொடர்ந்து கடந்த, 1974ல் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு வழங்கிய 'எஸ்.கோடார்' வழக்கின் தீர்ப்பு சரியாக வழங்கப்பட்டதா? மாநில அரசுகளுக்கு உண்மையிலேயே கூடுதல் வரி விதிக்க அதிகாரம் உள்ளதா? என்பதை மறு ஆய்வு செய்ய முடிவெடுத்தது.
அதன்படி, 1974ல் 'எஸ்.கோடார்' வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை, ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட பெரிய அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு, கடந்த, 1999ல் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு மாற்றியது. ஒடிசா பிரிவு, 5ஏ வழக்கு மற்றும் அது சார்ந்த பிற மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் அனைத்தும் ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட பெரிய அரசியல் சாசன அமர்வு முன் கடந்த, 27 ஆண்டுகளாக இவ்வழக்கு நிலுவையில் இருந்தது.
இந்நிலையில், தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் கே.வி.விஸ்வநாதன், எஸ்.வி.பாத்தி, ஜாய்மால்யா பக்சி, என்.வி.அஞ்சாரியா, அருண் பள்ளி மற்றும் வி.மோகனா அமர்வு இன்று இறுதி தீர்ப்பு அளித்தது.
அதன் விபரம்:
விற்பனை வரியில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் கூடுதல் வரி அல்லது கூடுதல் கட்டணம் விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு தற்போது பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியமே எழவில்லை. ஏனெனில் கடந்த, 2017ல் ஜி.எஸ்.டி., எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நாடு முழுதும் அமல்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. எனவே, ஒடிசா பிரிவு, 5ஏ தொடர்பான வழக்கு ஜி.எஸ்.டி., வருகையால், நடைமுறை முக்கியத்துவத்தை இழந்துவிட்டது.
எனினும், ஒடிசா எழுப்பிய பிரதான கேள்வியான மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்க அதிகாரம் உள்ளதா என்பதற்கு, 1974ம் ஆண்டின் 'எஸ்.கோடார்' தீர்ப்பே இன்னமும் செல்லுபடியாகும். இவ்வாறு தீர்ப்பளித்து, வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது.