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போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்; இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுரை

போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்; இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுரை

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UPDATED : ஆக 02, 2026 01:01 PM

ADDED : ஆக 02, 2026 12:56 PM

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UPDATED : ஆக 02, 2026 01:01 PM ADDED : ஆக 02, 2026 12:56 PM

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புதுடில்லி: போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

'போதைப்பொருள் இல்லா இந்தியா' விழிப்புணர்வு பிரசார திட்டத்தை வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக பிரதமர் மோடி துவங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது: வளர்ந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைய, இளைஞர்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தகுதியுடன் இருக்க வேண்டும்.

போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். இளைஞர்களின் கனவை போதைப்பழக்கம் தகர்க்கிறது. நாடு முழுவதும் 10 ஆயிரம் இடங்களில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். இந்த நிகழ்ச்சிகள் 100 வாரங்கள் நடத்தப்படும்.

போதை இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்க இந்த சமூகம் உறுதி அளிக்க வேண்டும். போதைப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களை சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக நாம் பார்க்கக்கூடாது . அவர்களை திருத்த வழிவகை செய்ய வேண்டும். இளைஞர்கள் போதையின் பாதையில் செல்லக்கூடாது.

போதைக்கு நோ (NO) சொல்லுங்கள், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு யெஸ் (YES) சொல்லுங்கள். போதைப்பொருள் எனும் கொடிய பழக்கத்திலிருந்து என்றைக்கும் விலகி இருப்பது அவசியம். இதுவே இன்றைக்கு தொடங்கி இருக்கும் திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

கடந்த ஆண்டு காசியில் முதலில் தொடங்கப்பட்டு, தற்போது நாடு தழுவிய இயக்கமாக வளர்ந்துள்ளது. கோடிக்கணக்கான குடிமக்களின் நலனுக்காகப் பணியாற்றவும், போதைப்பொருள் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்கவும் 125க்கும் மேற்பட்ட ஆன்மிக அமைப்புகள் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளன.


இன்று நாம் காணும் இந்த இயக்கம் தனிமனிதனுக்காகவும், குடும்பத்திற்காகவும், சமூகத்திற்காகவும் ஆனது; எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இது தேசத்திற்கானதாகும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

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