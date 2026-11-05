வெளிநாட்டுக்கு 'ரகசிய டூர்' செல்லாமல் இந்தியாவில் இருங்க: ராகுலுக்கு குட்டு
வெளிநாட்டுக்கு 'ரகசிய டூர்' செல்லாமல் இந்தியாவில் இருங்க: ராகுலுக்கு குட்டு
ADDED : நவ 05, 2026 08:44 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:44 AM
புதுடில்லி: 'காங்கிரஸ் கட்சி பார்லியில் கூடுதல் எம்.பி.,க்களை பெற வேண்டுமானால், ராகுல் 7 நிபந்தனைகளை பின்பற்ற வேண்டும். முக்கியமாக அடிக்கடி வெளிநாட்டுக்கு 'ரகசிய டூர்' செல்வதை விட்டுவிட்டு இந்தியாவில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும்,' என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறியுள்ளார்.
7 கண்டிஷன்கள்:
பிரதமர் மோடி, நேரடி விவாதத்திற்கு தயாரா என ராகுல் விடுத்த சவாலுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, மத்திய பார்லி., விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
* ரகசிய டூருக்கு 'குட்பை':
அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கு ரகசியமாக 'ஹாலிடே டூர்' போவதை நிறுத்திவிட்டு, இந்தியாவில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும்.
பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டும். பாரம்பரிய முறைப்படி இந்திய கலாசாரத்தின் அடிப்படையில் முதியோர்களையும், மூத்த தலைவர்களையும் மதித்து, அவர்களிடமிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும்.
* தேச விரோதிகளுடன் கூட்டு வேண்டாம்:
இந்திய எதிர்ப்பு சக்திகளைச் சந்திப்பதையும், அவர்களின் உள்நோக்கங்களுக்குத் துணை போவதையும் உடனடியாக கைவிட வேண்டும்.
* வெறுப்பை விடுங்க:
பா.ஜ., மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ். மீதும், பிரதமர் மோடி மீதும் கொண்ட அதீத வெறுப்பை கைவிட வேண்டும். பா.ஜ.,வை அரசியல் எதிரியாகக் கருதலாமே தவிர, ஜென்மப் பகையாளியாகப் பார்க்கக் கூடாது.
* பார்லிமென்டில் கவனம்:
பார்லி., நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு, சக எம்.பி.,க்களை விவாதங்கள் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளில் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
* அரசியலமைப்புக்கு மரியாதை:
நாட்டின் அரசியலமைப்பையும், தன்னாட்சி அமைப்புகளையும் உளப்பூர்வமாக மதிக்க வேண்டும்.
* வாரிசு அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி:
காங்கிரஸ் கட்சியை ஜனநாயக ரீதியில் செயல்பட அனுமதித்து, காலம் காலமாகத் தொடரும் குடும்ப, வாரிசு அரசியலுக்கு முழுக்கு போட வேண்டும்.
இந்த 7 நிபந்தனைகளையும் ராகுல் பின்பற்றினால், காங்கிரஸ் கட்சி வரும் தேர்தலில் கூடுதலான எம்.பி.,க்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு ரிஜிஜு குட்டு வைத்துள்ளார்.