உங்கள் எல்லைக்குள் இருங்கள்: அமலாக்கத் துறைக்கு கோர்ட் எச்சரிக்கை: கேரள 'மாஜி' முதல்வர் வழக்கில் அதிரடி
உங்கள் எல்லைக்குள் இருங்கள்: அமலாக்கத் துறைக்கு கோர்ட் எச்சரிக்கை: கேரள 'மாஜி' முதல்வர் வழக்கில் அதிரடி
ADDED : அக் 22, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:53 AM
-சிறப்பு நிருபர்-
கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்கு விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்றம், 'சட்டப்பூர்வ வரம்புகளை கடந்து, மற்ற விசாரணை முகமைகளின் அதிகாரத்திற்குள் அமலாக்கத் துறை தலையிடக் கூடாது' என, எச்சரித்துள்ளது.
கேரளாவில் கடந்த 2016 - 26 வரை மார்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவர் பினராயி விஜயன் முதல்வராக பதவி வகித்தபோது, அவரது மகள் வீணாவின், 'எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு எந்த சேவையும் பெறாமல், 2.78 கோடி ரூபாயை சி.எம்.ஆர்.எல்., எனப்படும், கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்டு ரூட்டைல் லிமிடெட்' நிறுவனம் வழங்கியது.
தலையிட கூடாது
சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா, அவரது கணவர் முகமது ரியாஸ் ஆகியோர் எப்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ய பரிந்துரைத்தது. அதன் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றமும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட்ட நிலையில், இதை எதிர்த்து பினராயி விஜயன் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சட்டப்பூர்வ அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி மற்ற விசாரணை அமைப்புகளின் அதிகார வரம்பிற்குள் அமலாக்கத்துறை தலையிட கூடாது. முன்னாள் முதல்வர்களை விசாரிக்க அமலாக்கத்துறை-க்கு முழு அதிகாரமும் உண்டு. அதே சமயம், அமலாக்கத் துறை பரிந்துரையின் பேரில், ஒரே நாளில் எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது தவறு.
அனுமதி
இவ்வழக்கில், மேல்முறையீடு செய்வதற்கு பினராயி விஜயன் தரப்புக்கு உரிமை இருக்கிறது. இவ்வழக்கை கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு விசாரிக்க அனுமதி அளிக்கிறோம். அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மேல் முறையீடு செய்யும் வரை, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஒரு வாரத்திற்கு விசாரணை நடத்தக் கூடாது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.