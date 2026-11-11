பங்குகள் விலை உயர்வு; சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் ரூ.6 லட்சம் கோடி லாபம்
பங்குகள் விலை உயர்வு; சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் ரூ.6 லட்சம் கோடி லாபம்
UPDATED : நவ 11, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 11, 2026 11:32 AM
UPDATED : நவ 11, 2026 06:34 PM ADDED : நவ 11, 2026 11:32 AM
நமது நிருபர்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை இந்தியப் பங்குச்சந்தைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இன்று (நவம்பர் 11) புதன்கிழமை, சென்செக்ஸ் 1,235.90 புள்ளிகள் உயர்ந்து 82,342.55 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் துவங்கியது. இந்திய பங்குச்சந்தை குறியீடு நிப்டி 292 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 25,337.80 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
சர்வதேச சந்தைகளில் பங்குகள் உயர்வு, கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்தியச் சந்தையில் மீண்டும் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட காரணத்தால், 8 மாதங்களில் இல்லாத புதிய ஏற்றத்தை பங்கு சந்தைகள் கண்டுள்ளன. ஒரு மணி நேரத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.6 லட்சம் கோடி லாபம் கிடைத்துள்ளது.