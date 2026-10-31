தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/வங்கக்கடலில் உருவாகுது புயல்; 9 துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக்கடலில் உருவாகுது புயல்; 9 துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக்கடலில் உருவாகுது புயல்; 9 துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-நமது நிருபர்-

தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது.

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறும்; நவ.,2ம் தேதி புயல் ஆந்திரக் கடற்கரையை கடக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு

* சென்னை,

* கடலூர்,

* ராமேஸ்வரம்,

* பாம்பன்,

* புதுச்சேரி,

* காரைக்கால்,

* தூத்துக்குடி

ஆகிய 9 துறைமுகங்களில் எண் 1 புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us