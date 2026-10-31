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-நமது நிருபர்-
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறும்; நவ.,2ம் தேதி புயல் ஆந்திரக் கடற்கரையை கடக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
* சென்னை,
* கடலூர்,
* ராமேஸ்வரம்,
* பாம்பன்,
* புதுச்சேரி,
* காரைக்கால்,
* தூத்துக்குடி
ஆகிய 9 துறைமுகங்களில் எண் 1 புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
வங்கக்கடலில் உருவாகுது புயல்; 9 துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
வங்கக்கடலில் உருவாகுது புயல்; 9 துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM
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-நமது நிருபர்-
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறும்; நவ.,2ம் தேதி புயல் ஆந்திரக் கடற்கரையை கடக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
* சென்னை,
* கடலூர்,
* ராமேஸ்வரம்,
* பாம்பன்,
* புதுச்சேரி,
* காரைக்கால்,
* தூத்துக்குடி
ஆகிய 9 துறைமுகங்களில் எண் 1 புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.