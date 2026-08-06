தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/தொழில்நுட்ப உலகில் விசித்திரம்; ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ரோபோவுக்கு டும் டும் டும்!

தொழில்நுட்ப உலகில் விசித்திரம்; ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ரோபோவுக்கு டும் டும் டும்!

தொழில்நுட்ப உலகில் விசித்திரம்; ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ரோபோவுக்கு டும் டும் டும்!

4

ADDED : ஆக 06, 2026 09:04 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

4

ADDED : ஆக 06, 2026 09:04 PM

4
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

துபாய்: மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் பிரபலமான மனித வடிவ ரோபோவான 'பு சுனைதா' தன் காதலியான 'மொசா'வை பாரம்பரிய முறைப்படி கரம்பிடித்துள்ளார்.

ஆராய்ச்சி மற்றும் விளக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட 'யூனிட்ரீ ஜி1' வகையைச் சேர்ந்த இந்த ரோபோ, கடந்த ஆண்டு சாலையில் மனிதர்களை போல சர்வ சாதாரணமாக நடந்து உலக அளவில் பிரபலமானது.

இந்த ரோபோவுக்கு கடந்த ஒன்றாம் தேதி, சக ரோபோக்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது. பாரம்பரிய உடையான 'கண்டுரா' அணிந்திருந்த மணமகன் பு சுனைதா, 'அபயா' உடையில் ஜொலித்த மணமகள் மொசாவை திருமணம் செய்தார்.

எமிரேட்சின் பாரம்பரிய பாடல்கள் ஒலிக்க, வாணவேடிக்கைகளுடன், விருந்தினர்கள் நடனம் ஆடி திருமணத்தை சிறப்பித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us