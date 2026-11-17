பிராந்திய அமைதியை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு; குவாட் மாநாட்டில் தலைவர்கள் உறுதி
பிராந்திய அமைதியை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு; குவாட் மாநாட்டில் தலைவர்கள் உறுதி
ADDED : நவ 17, 2026 07:29 PM
ADDED : நவ 17, 2026 07:29 PM
பிலிப்பைன்சின் தலைநகர் மணிலாவில் குவாட் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது. பிரதமர் மோடி, ஜப்பான் பிரதமர் சனே டகாய்ச்சி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ஆஸி பிரதமர் ஆண்டனி அல்பானீஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
குவாட் உச்சி மாநாட்டில் விவாதித்த விவகாரங்கள் குறித்து தலைவர்களின் கூட்டறிக்கை ஒன்றை மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டு உள்ளது. அதில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது;
வன்முறை மற்றும் நிர்பந்தங்கள் வழியாக பிராந்தியத்தின் அமைதி, ஸ்திரத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் எந்த ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கைகளையும் கூட்டாக கடுமையாக எதிர்க்கிறோம். தன்னிச்சையான ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள், பொருளாதார நிர்பந்தங்கள் குறித்து ஆழ்ந்த கவலைகளை வெளிப்படுத்தினோம்.
வான் மற்றும் கடல்வழி போக்குவரத்தில் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி, செயற்கை நுண்ணறிவு முதலீடுகள், எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களின் வழியாக வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, பேரிடர் காலங்களில் உயிர்களை காத்து வருகிறோம்.
இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் வெளிப்படையான, பாதுபாப்பான கடல்வழி போக்குவரத்து வழித்தடங்களை உறுதி செய்ய ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். அதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க பிராந்திய நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து செயல்படுகிறோம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.