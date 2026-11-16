வன விலங்குகளுக்கு இடையூறு செய்த அமைச்சர் வன்னி அரசுவுக்கு வலுக்கிறது கண்டனம்
வன விலங்குகளுக்கு இடையூறு செய்த அமைச்சர் வன்னி அரசுவுக்கு வலுக்கிறது கண்டனம்
ADDED : நவ 16, 2026 10:59 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:59 PM
- நிருபர் குழு-
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலையில் கடந்த, 10ம் தேதி நடந்த அரசு விழாவில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு பங்கேற்றார்.
தொடர்ந்து, வனப்பகுதியில் சவாரி சென்ற அமைச்சர், அங்கு உலா வந்த புலி, யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளை கண்டு, விதிகளை மீறி வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி விரட்டி சென்றுள்ளார். அந்த 'வீடியோவை' 'ரீல்ஸ்' ஆக சமூக வலை பக்கத்தில் வெளியிட்டார். வனப்பகுதியில் அமைச்சர் நடந்து கொண்ட விதம் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.
இது குறித்து, இயற்கை மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
இயற்கை ஆர்வலர் சிவசுப்பிரமணியம், கூடலுார்:
நீலகிரிக்கு குடும்பத்துடன் வரும் அமைச்சர்கள், உயர் அதிகாரிகள் வன அதிகாரிகளை நிர்பந்தப்படுத்தி, முதுமலை மசினகுடியில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்கு சென்று இது போன்ற விதிமீறிய செயல்களில் ஈடுபடுவது வழக்கம் தான். சமீபத்தில் வந்த அமைச்சர், வனப்பகுதியில் எடுத்த 'வீடியோ'வை ரிலீஸ் ஆக வெளியிட்டதால் இச்சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இதனை தடுக்க, நீலகிரிக்கு ஆய்வுக்கு வரும் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுக்கு தற்போதை அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும்.
கணேசன்,(ஓய்வு பெற்ற வனச்சரகர் ) பந்தலுார்:
நீலகிரியில் வனப்பகுதி விதிமுறைகள் குறித்து உள்ளூர் அடிதட்டு மக்களும் அறிந்து பின்பற்றி வருகின்றனர். அதில், தமிழக மக்களின் பிரதிநிதியாக உள்ள அமைச்சர் இதனை உணர்ந்து கொள்ளாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும், இவரின் அறியாமையை வனத்துறை அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்ளாமல், அவருடன் புலி மற்றும் யானையை துரத்தி செல்வது வனவிலங்கு ஆர்வலர்களை மத்தியில் கடுப்படைய செய்துள்ளது. இதுபோன்ற செயல்களில் இனிவரும் காலங்களில் யாரும் ஈடுபடாமல் இருக்கவும், இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், தமிழக அரசு முன் வர வேண்டும்.
'பெள்ளியப்பன், -சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், மஞ்சூர்.
முதுமலை வனப்பகுதியில் உள்ள வன விலங்குகள், வனத்தின் பாதுகாப்பை காப்பதில் அனைவரின் பங்கு முக்கியம். அதில், முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டிய அமைச்சர் , அதிகாரிகள் இவ்வாறு நடந்து கொண்ட விதம் கண்டிக்கதக்கது. சர்ச்சை குறிய வீடியோவை அமைச்சர் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருப்பது எவ்வளவு தவறுதலான செயல். இது குறித்து முதல்வர் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயர் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுரை வழங்க வேண்டும்.
அம்சா, சமூக ஆர்வலர், பந்தலுார்:
'பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் தமிழக மக்களின் பிரதிநிதியாக உள்ள அமைச்சர் ஒருவர், புலி மற்றும் யானையை துரத்தி செல்வது அவரின் அறியாமையா அல்லது வனத்துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியமா என்பது தெரியவில்லை.
ஒருவேளை புலி அல்லது யானை அமைச்சரை தாக்கி இருந்தால், இதன் விளைவு வேறு விதமாக மாறி இருக்கும். எனவே, இது போன்ற செயல் ஈடுபட்ட அமைச்சர் மற்றும் அதற்கு துணையாக இருந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் மற்றும் அதனை செயல்படுத்தும் அரசு முன் வர வேண்டும்.
தர்மலிங்கம் வேணுகோபால், நீலகிரி ஆவண மையம், கோத்தகிரி:
முதுமலைக்குள்ளே செல்லும்போது வனத்துறை விதிகளின்படி வாகனத்தை விட்டு இறங்க கூடாது என்பது அமைச்சருக்கும், வி.ஜ.பி.,க்களுக்கும் பொருந்தும். இது போன்று வனங்களில் செல்லும் போது, பாதுகாப்பு விதிகளை அதிகாரிகள் முன்னதாகவே வி.ஐ.பி.,களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அதனை மீறுவது கடுமையான பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், வனத்துறை விதிகளை அனைவருக்கும் பின்பற்ற வேண்டும்.
சஜீவன், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் , அருவங்காடு :
காடுகளில் வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்தால், சாதாரண மக்களுக்கு வன உரிமை சட்டத்தின் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், ஒரு அமைச்சர் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்ய தூண்டுவதாக இருக்கும். எனவே இதற்கு அமைச்சர் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், பொதுமக்கள் வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்வதற்கு இந்த சம்பவம் முன்மாதிரி ஆகிவிடும். இதற்கு முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.