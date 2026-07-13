அதிகமான இந்தியர்கள் விண்வெளியை ஆராய வேண்டும்; சுபான்ஷு சுக்லா விருப்பம்
அதிகமான இந்தியர்கள் விண்வெளியை ஆராய வேண்டும்; சுபான்ஷு சுக்லா விருப்பம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:55 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:55 PM
ஹைதராபாத்: அதிகமான இந்தியர்கள் விண்வெளியை ஆராய ஒரு வாய்ப்பைப் பெறுவதைக் காண்பதே எனது அடுத்த பெரிய கனவு என இந்திய விமானப்படை குரூப் கேப்டன் மற்றும் விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா தெரிவித்தார்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு சென்று வந்த முதல் இந்தியர் சுபான்ஷூ சுக்லா. இந்திய விமானப்படை குரூப் கேப்டனான இவர், தனது 'தி செகண்ட் ஆர்பிட்' புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசியதாவது: விண்வெளியிலிருந்து பூமியைப் பார்க்கும்போது மனதில் தோன்றும் முதல் எண்ணம். இந்தப் பூமிதான் நமது வீடு என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. எந்த எல்லைகளோ அல்லது பிராந்தியங்களோ தெரிவதில்லை. அதிகமான இந்தியர்கள் விண்வெளியை ஆராய ஒரு வாய்ப்பைப் பெறுவதைக் காண்பதே எனது அடுத்த பெரிய கனவு.
இன்றைய குழந்தைகளுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவர்கள் விரும்பும் தொழில்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அதில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும். அவர்கள் ஒருபோதும் விடாமல் தனது திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
புத்தகத்திற்கு 'The Second Orbit' என்ற தலைப்பு, நான் மேற்கொண்ட பணியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த இது பொருத்தமானது என்று உணர்ந்தேன். எனது விண்வெளிப் பயணத்தை அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்வதே இதன் நோக்கமாக இருந்தது.
இது அனைவருக்கும் சொந்தமானது என்று நான் உண்மையாக நம்புகிறேன். இது வகுப்பறையிலிருந்து விண்வெளி வரையிலான ஒரு கதையும் கூட. இது போன்ற விஷயங்கள் அவர்களுக்கும் நடக்கலாம் என்று குழந்தைகளுக்குச் சொல்வதற்கான எனது வழி இதுவாகும். எழுதுவது ஒரு சவாலாக இருந்தது. இந்தப் புத்தகத்தை எழுதும் போது எனது விண்வெளிப் பயணத்தை மீண்டும் மேற்கொள்வது போல் இருந்தது. இவ்வாறு சுபான்ஷு சுக்லா கூறினார்.