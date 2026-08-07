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மோடியுடன் சுக்பிர் சிங் சிங் பாதல் சந்திப்பு; பாஜ- அகாலிதளம் மீண்டும் கூட்டணி?

மோடியுடன் சுக்பிர் சிங் சிங் பாதல் சந்திப்பு; பாஜ- அகாலிதளம் மீண்டும் கூட்டணி?

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:08 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:08 PM

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புதுடில்லி: அடுத்தாண்டு பஞ்சாபில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், சிரோன்மணி அகாலி தளம் கட்சித் தலைவர் சுக்பிர் சிங் பாதல் பிரதமர் மோடியை சந்தித்துப் பேசினார். இதனால், பாஜ உடன் அக்கட்சி கூட்டணி அமைக்க உள்ளதா என்ற யூகம் எழுந்துள்ளது.

கடந்த 1997 ம் ஆண்டில் இருந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சிரோன்மணி அகாலிதளம் கட்சி அங்கம் வகித்து வந்தது. அந்த கட்சியை சேர்ந்த எம்பி ஹர்சிம்ரத் கவுர் பிரதமர் மோடி அமைச்சரடையில் அமைச்சராக இருந்தார். கடந்த 2021 ம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹர்சிம்ரத் கவுர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

தேஜ கூட்டணியில் இருந்து சிரோன்மணி அகாலிதளம் வெளியேறியது. 2022ம் ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் இரு கட்சிகளும் தனித்துப் போட்டியிட்டு படுதோல்வி அடைந்தன. பாஜ 2 இடங்களிலும், சிரோன்மணி அகாலிதளம் 3 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன. ஆம் ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. பக்வந்த் மன் முதல்முறையாக பஞ்சாப் முதல்வராக பதவியேற்றார்.

பஞ்சாப் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் அடுத்தாண்டு முடிவடைகிறது. தேர்தலை சந்திக்க ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

இந்நிலையில், பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் பிரதமர் மோடியை சிரோன்மணி அகாலிதளம் கட்சியின் தலைவர் சுக்பிர் சிங் பாதல் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது இரு தலைவர்களும் என்ன பேசினர் என்ற தகவல் வெளியாகவில்லை. இதனால், இரு கட்சிகளும் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற யூகங்கள் கிளம்பி உள்ளன.

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